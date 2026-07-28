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MEDIJI SE RASPISALI

Švicarci nakon Dinama: Crveni je bio početak kraja. Thun se borio, ali krenuo je plavi pakao

Piše 24sata,
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Švicarci nakon Dinama: Crveni je bio početak kraja. Thun se borio, ali krenuo je plavi pakao
Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Kralj/PIXSELL
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DINAMO - THUN 3-2 Dinamo je nakon šoka i crvenog kartona Bürkija okrenuo Thun i u produžecima izborio Ligu prvaka!

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Dinamo je na nevjerojatan način izborio treće pretkolo Lige prvaka. Gubili su 2-0 na Maksimiru od švicarskog Thuna i bili na rubu ispadanja, no "modri" su nakon isključenja gostujućeg kapetana stigli do preokreta, pobjede 3-2 u produžecima i ukupnog slavlja 4-3. Švicarski mediji opširno su izvijestili o drami u Zagrebu, složni u ocjeni da je jedan trenutak u 67. minuti prelomio utakmicu i raspršio snove njihova prvaka.

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka
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Foto: Igor Kralj/PIXSELL

Kapetan Bürki od junaka do tragičara

Ključna figura utakmice, prema svim švicarskim medijima, bio je kapetan Thuna Marco Bürki. Portal "Bluewin" naziva ga "tragičnom figurom utakmice", i to s punim pravom. Bürki je u 22. minuti sjajno reagirao nakon prekida i zabio za, činilo se, nedostižno vodstvo od 2-0. Time je postao junak svoje momčadi koja je u tim trenucima potpuno kontrolirala situaciju protiv neprepoznatljivog Dinama. Ipak, sve se promijenilo u 67. minuti.

Bürki je kao posljednji igrač obrane srušio Diona Drenu Belju. Sudac mu je isprva pokazao žuti karton, no nakon intervencije VAR-a i pregleda snimke, odluka je promijenjena u izravni crveni karton. Švicarski javni servis SRF taj je trenutak opisao kao "početak kraja" za Thun, a portal "Nau.ch" dodaje kako je isključenje bilo "odlučujuće za utakmicu" i trenutak u kojem je san o Ligi prvaka "dramatično raspršen".

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka
Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Dinamovo buđenje i furiozan povratak

Isključenje kapetana Thuna nije samo ostavilo goste s igračem manje, već je, kako pišu Švicarci, "probudilo ne samo domaće navijače na stadionu Maksimir, već i igrače Dinama". Do tog trenutka, taktički plan Thuna funkcionirao je savršeno. Slično kao u prvom dvoboju, njihov direktni nogomet i brza krila stvarali su velike probleme Dinamovoj igri posjeda.

No, s igračem više, tehnička superiornost "modrih" došla je do punog izražaja. Pritisak je postajao sve jači, a umorna obrana Thuna počela je popuštati. Dinamo je brojčanu prednost iskoristio na ekspresan način. U samo četiri minute, od 74. do 78., hrvatski prvak je stigao do izjednačenja. Prvo je Dion Drena Beljo smanjio na 2-1, da bi nedugo zatim Lukas Kačavenda zabio za 2-2 i potpuno zapalio tribine Maksimira, kojeg su švicarski mediji s respektom nazivali "plavim paklom" (plavi Hölle), čime je pritisak na goste postao neizdrživ.

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Požrtvovna borba i spektakularan gol

Unatoč šoku i činjenici da su igrali s igračem manje, švicarski mediji ističu "požrtvovnu borbu" i hrabrost igrača Thuna, koji se nisu predali ni u produžecima. Gosti su se nastavili boriti i čak su stvorili nekoliko opasnih situacija, pokazavši karakter. Ipak, Dinamov konstantni pritisak i šira klupa pokazali su se presudnima protiv iscrpljenih Švicaraca. Konačna odluka pala je u 112. minuti. Moris Valinčić potegnuo je s dvadesetak metara i fantastičnim udarcem pogodio same rašlje.

Golman Thuna pritom je bio nemoćan, a taj su pogodak mediji poput SRF-a opisali kao "nedjeljni udarac" i "prekrasan gol" koji je zapečatio sudbinu njihove momčadi. Njihova hrabra igra na kraju nije bila dovoljna. Hrvatski prvak sada u trećem pretkolu elitnog natjecanja očekuje pobjednika dvoboja između prvaka Farskih Otoka Klaksvika i litavskog Žalgirisa.

*uz korištenje AI-a

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