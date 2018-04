Švicarke dominirale, Hrvatima Masters, Brazilke sve oduševile

Na utrci Mitas 4 Islands, koja se vozila na Krku, Rabu, Cresu i Lošinju, trijumfirali su Česi i Švicarke. Cornelia Hug i Esther Süss bile su prve u sve četiri etape, dok je muški pobjednički tim Filip Adel i Michal Kanera bio sva četiri puta drugi, no dovoljno za ukupnu pobjedu.

Najbolji hrvatski predstavnici, Đani Simčić i Anthony Bilić, koji čine Adrenalina Giant MTB Team, zauzeli su 14. mjesto. Prvo mjesto domaći su natjecatelji Ivica Mesarić i Pavao Roset iz tima Husqvarna MTB osvojili u kategoriji Masters. Natjecatelji su u četiri dana svladali 270 km i više od 5000 metara visinskog uspona.

- Najveći peh imali su Belgijci Leyn Donavan i Ghekiere Justine iz tima ovaj put znakovitog imena Double Trouble. Prvi je svega nekoliko kilometara prije cilja pao s bicikla i morao odustati od završetka utrke. Budući da se utrka vozi u timu od dva vozača i oba moraju ući u cilj s vremenskom razlikom manjom od dvije minute, članovi tima Double Trouble ostali su bez titule "finishera" - rekao je Tomislav Zobec, direktor utrke Mitas 4 Islands.

U ciljnoj ples sreće otplesale su Brazilke Luciana Cox i Adriana Boccia koje čine Flower People Team. Djevojke koje voze cvijećem ukrašene bicikle i nose kacige s ticalima, neobične naočale i plašteve superjunakinja, mame osmijehe gdje god se pojave.

Kao volonter na utrci je sudjelovao i Marko Petrić, glumac kojeg je javnost upoznala u seriji Čista ljubav.

- Volim stjecati nova iskustva. Gotovo da nema posla na utrci na kojem nisam bio angažiran, od koordiniranja natjecatelja preko utovara i istovara do ispomoći u pripremi hrane. Po proljetnom suncu bila je pjesma raditi za razliku od dana kad sam pokisnuo od glave do pete. Organizatori su kičma događaja, ali tek iz ove perspektive vidim koliko volonteri mogu nečemu doprinijeti svojim radom. I to bih preporučio svim mladima - kazao je Marko te otkrio kako i sam ima iskustva s biciklizmom.

Nakon što su mu ukrali brdski bicikl, kupio je cestovni kojim je uz gradske prešao i nekoliko međugradskih dionica. Najduža je bila od Zagreba do Splita.

