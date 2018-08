Švicarski mediji: Sad je Dinamo favorit. Tamo nas čeka pakao...

Ljut sam. Imali smo toliko šansi i onda odigramo 1-1. Dinamo uopće nije bolji, idemo po prolaz u Zagreb, rekao je kapetan Young Boysa Steve von Bergen, kojem je Izet Hajrović namjestio gležnjeve kod onog lažnjaka, kad je pogodio stativu.

Njegov optimizam ne dijele švicarski mediji koji su uoči prve utakmice u Bernu Young Boyse stavili u poziciju favorita. No sad to više nije tako. Dinamo se oporavio od početnog šoka i gola u 2. minuti te preko Oršića zabio za 1-1. Vidljivo je bilo da dinamovcima ne odgovara umjetni teren Young Boysa koji su domaćini uoči utakmice zalijevali kao cvijeće koje nije vidjelo vodu 23 dana.

Proklizavali su Dinamovi igrači, nisu se ni snašli, a već su gubili. No čim su se prilagodili na teren, puno je to bolje izgledalo i Young Boysi mogu biti sretni što je završilo 1-1. Hajrović je imao dvije sjajne šanse, jednu mu je obranio golman, kod druge mu je lopta završila u stativi. Oršićevu loptu svi su vidjeli u golu za 2-1, ali ne i sjajni Von Ballmoos koji je to nekako iščupao iz rašlja...

Rezultat je to koji će sigurno privući navijače na Maksimir jer ulog je Liga prvaka.

- Young Boysi su mogli riješiti pitanje prolaska u prvom poluvremenu. No ispali su naivni. Dinamo je uzeo ponuđeno. Sad više nismo favoriti. To je Dinamo. Čeka nas pakao u Zagrebu, tamo nema umjetne trave i Dinamo teško gubi. Žele li u Ligu prvaka, Young Boysi će morati odigrati puno bolje inače bi Švicarska nakon dugo godina mogla ostati bez kluba u Ligi prvaka - piše najveći švicarski list Blick.

- Nakon svih onih šansi koje smo imali, trebali smo voditi 3-0, a na kraju moramo biti zadovoljni s 1-1 - tekst je u Berner Zeitungu koji dodaje:

- Young Boysi su pokazali dva lica protiv Dinama. Dominirali su u prvom dijelu, a onda su se povukli i djelovali nesigurno. Stativa i golman zaslužni su što u Zagreb ne idemo s porazom - dodaje novinar Berner Zeitunga.