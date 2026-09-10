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Švicarski velikan traži trenera, Bjelica je prvi kandidat

Piše Domagoj Vugrinović,
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Švicarski velikan traži trenera, Bjelica je prvi kandidat
ARHIVA 2019. - Dinamo fantasti?nim pogotkom Gojaka izborio Ligu prvaku odigravši s Rosenborgom 1:1 | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL
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Švicarski mediji podsjećaju da su posljednja tri Bjeličina angažmana, u Trabzonsporu, Union Berlinu i Dinamu, završila relativno brzo. Spominju i incident s Leroyem Sanéom...

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Švicarski velikan Basel ostao je bez trenera nakon lošeg početka sezone. Klub se službeno razišao sa Stephanom Lichtsteinerom, a među kandidatima za njegova nasljednika nalazi se hrvatski stručnjak Nenad Bjelica (55). Lichtsteiner je otkaz dobio nakon samo sedam kola švicarskog prvenstva, u kojima je Basel osvojio deset bodova. Presudio mu je niz utakmica protiv Young Boysa, Siona i Lugana, iz kojih je njegova momčad osvojila samo jedan bod.

ARHIVA 2019. - Dinamo fantasti?nim pogotkom Gojaka izborio Ligu prvaku odigravši s Rosenborgom 1:1
ARHIVA 2019. - Dinamo fantasti?nim pogotkom Gojaka izborio Ligu prvaku odigravši s Rosenborgom 1:1 | Foto: Jurica Galoic/PIXSELL

Predsjednik kluba David Degen objasnio je kako na terenu nije vidio napredak koji je očekivao. Lichtsteiner je Basel vodio u 27 službenih utakmica i ostvario prosjek od 1,22 boda po susretu, jedan od slabijih učinaka u novijoj povijesti kluba. Momčad će do daljnjega voditi privremeni trener Luigi Nocentini, dok uprava traži trajno rješenje.

Švicarski portal Nau.ch piše da jedan od tragova vodi prema Bjelici te tvrdi da su već uspostavljeni prvi kontakti s hrvatskim trenerom. Bjelici interes Basela nije nepoznat. Bivši trener Dinama i Osijeka bio je među kandidatima za klupu švicarskog kluba i u veljači 2023. godine, nakon odlaska Alexa Freija, ali tada nije došlo do suradnje.

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Švicarski mediji podsjećaju da su posljednja tri Bjeličina angažmana, u Trabzonsporu, Union Berlinu i Dinamu, završila relativno brzo. Spominju i incident s Leroyem Sanéom tijekom njegova mandata u Bundesligi, nakon kojeg je hrvatski trener bio isključen i suspendiran. Unatoč tome, u Bjelici vide trenera stare škole koji bi mogao donijeti disciplinu i novu energiju u svlačionicu Basela. Posebno ističu njegov pristup radu s igračima. Bjelica ne želi momčad zatrpavati velikom količinom informacija, a tijekom mandata u Union Berlinu videoanalize je ponekad održavao tek na dan utakmice i ograničavao ih na petnaestak minuta.

- Igrače ne bi trebalo neprestano preopterećivati s previše informacija - jedna je od njegovih izjava koju prenose Švicarci.

S druge strane, Bjelica inzistira na visokoj razini discipline i profesionalnosti.

- Svi smo privilegirani i jako dobro plaćeni. Igrači moraju raditi maksimalno četiri i pol sata dnevno, uključujući pripremu i oporavak od treninga. U kojem poslu to postoji? - govorio je hrvatski trener.

Švicarski mediji navode i da igračima ostavlja određenu slobodu izvan terena te smatra da su dovoljno zreli kako bi sami znali što je dobro, a što loše za njihovo tijelo. Bjelica je bez trenerskog angažmana nakon drugog mandata u Dinamu, koji je završio krajem 2024. godine, a Basel bi mu mogao ponuditi povratak na klupu.

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