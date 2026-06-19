Švicarsko čudo od djeteta ušlo u povijest: Da je zabio 'hat-trick' došao bi uz bok velikog Pelea

Švicarsku je u 4-1 pobjedi protiv BiH predvodio 20-godišnji Johan Manzambi koji je postigao dva gola i tako se upisao u povijest svjetskih prvenstava. Manzambi je s 20 godina i 247 dana ušao s klupe i postigao dva gola. Postao je najmlađi dvostruki strijelac kao zamjena na prvenstvima.

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Naime, u 7 minuti sudačke nadoknade drugog dijela Švicarskoj je dosuđen jedanaesterac i Manzambi je prišao kapetanu ekipe Granitu Xhaki. Nakon kraćeg razgovora, Xhaka je izveo penal i pogodio za konačnih 4-1.

Da je dozvolio Manzambiju da izvede kazneni udarac i da je je on onda pogodio, mladi Švicarac postao bi treći najmlađi strijelac 'hat-tricka' na svjetskim prvenstvima i bio bi odmah na listi iza Brazilca Pelea i Nijemca Edmunda Conena.

Kapetan Švicarske Granit Xhaka objasnio je zašto je on izveo jedanaesterac.

-Imamo pravila u ekipi. On je mlad, pred njim je svijetla budućnost, ali kaznene udarce trebaju izvoditi iskusni igrači. Njegovo vrijeme će doći - rekao je Xhaka.

Foto: KIYOSHI MIO

Sretan je nakon pobjede i dva gola bio Manzambi.

- Pitao sam ga hoće li on pucati, rekao je da hoće. Pogodio je, tako da sam i ja sretan. Pobjeda je mnogo važnija od toga da ja postignem 'hat-trick' - rekao je nakon susreta Manzambi.