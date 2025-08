Svijet boksa u suzama. Umro je Rahman Ali, brat legendarnog Muhammada Alija. Bili su bliski

Svijet boksa i sporta oprostio se od Rahamana Alija, mlađeg brata legende Muhammada Alija, koji je preminuo 1. kolovoza 2025. u dobi od 82 godine. Njegova smrt, potvrđena od strane Muhammad Ali Centra u Louisvilleu. Rođen kao Rudolph Arnett Clay 18. srpnja 1943., samo 18 mjeseci nakon Cassiusa Jr.-a, Rahaman je odrastao u segregiranom Louisvilleu u Kentuckyju. Njihovo djetinjstvo bilo je ispunjeno bratskim nadmetanjima, ali i dubokom povezanošću.

Rahaman Ali zakoračio je u profesionalni ring 25. veljače 1964., upravo one večeri kada je njegov brat šokirao svijet i pobjedom nad Sonnyjem Listonom postao prvak svijeta u teškoj kategoriji. Njegov debi bio je simboličan početak karijere koja će uvijek biti isprepletena s bratovom. U osam godina profesionalnog bavljenja boksom, Rahaman je ostvario respektabilan omjer od 14 pobjeda (7 nokautom), 3 poraza i 1 neriješene borbe. Borio se na nekim od najvećih pozornica, često kao uvodna borba na Muhammadovim mečevima, uključujući i legendarni "Fight of the Century" protiv Joea Fraziera 1971. godine, večer kada su oba brata doživjela svoje prve profesionalne poraze.

- Bio sam i sam vrlo dobar boksač, ali pomogao sam bratu, pa sam prekinuo svoju karijeru kako bih pomogao bratu i proživio sam pakleno dobro vrijeme - izjavio je u jednom intervjuu.

Uloga Rahamana Alija u životu "Najvećeg" daleko je nadilazila uloge brata ili bivšeg boksača. Bio je njegov stalni sparing partner, a Muhammadov bivši poslovni menadžer Gene Kilroy jednom ga je nazvao "najboljim sparing partnerom". Bio je uz njega tijekom trening kampova, putovanja i medijskih oluja, uključujući i period kada je Muhammadu oduzeta titula zbog odbijanja sudjelovanja u Vijetnamskom ratu.

Nakon njegove smrti, članovi obitelji podijelili su dirljiva sjećanja. Muhammadova kći Hana Ali napisala je:

"Moj ujak Rahman, od milja zvan Rock, bio je slatka, nježna duša sa srcem velikim kao svijet... Imao je isti onaj sjaj u očima koji je imao moj otac... isto svjetlo, isti nestašluk, istu ljubav."

Nakon Muhammadove smrti 2016. godine, Rahaman je preuzeo ulogu čuvara obiteljske povijesti i bratovog nasljeđa. Postao je ambasador Muhammad Ali Centra u Louisvilleu, gdje je često dočekivao posjetitelje i dijelio priče o njihovom odrastanju. Svoje iskustvo i jedinstveni pogled na život uz ikonu zabilježio je u dvije knjige: That's Muhammad Ali's Brother! My Life on the Undercard (2014.) i My Brother, Muhammad Ali - The Definitive Biography (2019.).