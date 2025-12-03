Svijet čeka ždrijeb za SP: Evo kad i gdje gledati, tko prijeti Hrvatskoj i što je s rasporedom?

Nogometni svijet s nestrpljenjem iščekuje petak, 5. prosinca, kada će se u Washingtonu održati ždrijeb skupina za Svjetsko prvenstvo 2026. Bit će to nikad veći i spektakularniji turnir s 48 reprezentacija, a ceremonija u Kennedy Centru, s početkom u 18 sati po hrvatskom vremenu, odredit će put "vatrenima" i ostalim sudionicima. Domaćini SAD, Meksiko i Kanada pripremaju spektakl, a cijeli događaj dodatno će začiniti i prisustvo američkog predsjednika Donalda Trumpa. Ceremoniju će voditi supermodel Heidi Klum i komičar Kevin Hart, a nastupit će i glumac i producent Danny Ramirez, glazbenici Andrea Bocelli, Robbie Williams, Nicole Scherzinger i Village People.

Svjetsko prvenstvo 2026. donosi revolucionarni format. Prvi put u povijesti na turniru će sudjelovati 48 reprezentacija koje će biti raspoređene u 12 skupina po četiri momčadi. Poznata su 42 sudionika, a preostalih šest bit će u ožujku nakon europskog i interkontinentalnog doigravanja.

Gdje gledati prijenos uživo?

Ljubitelji nogometa u Hrvatskoj moći će pratiti ždrijeb uživo na programu HTV 2, gdje uvodna emisija počinje u 17.30. Alternativno, prijenos će biti dostupan i na službenim Fifinim platformama, uključujući web stranicu FIFA.com i YouTube kanal.

Kako funkcionira nova procedura?

Reprezentacije su podijeljene u četiri jakosne skupine (pota) s po 12 momčadi, a kriterij je bila Fifina ljestvica objavljena u studenom. Domaćini su automatski smješteni u prvi pot i unaprijed raspoređeni u skupine kako bi utakmice igrali na domaćem terenu: Meksiko je u skupini A, Kanada u B, a SAD u skupini D.

Ždrijeb će započeti izvlačenjem momčadi iz prvog pota, a zatim će se redom popunjavati skupine s momčadima iz drugog, trećeg i četvrtog pota. Važno je pravilo da u istoj skupini ne mogu biti dvije reprezentacije iz iste konfederacije, s iznimkom Europe koja, zbog čak 16 predstavnika, može imati najviše dvije momčadi u jednoj skupini.

Fifa je uvela i dodatnu zaštitu za najveće favorite. Četiri najbolje rangirane reprezentacije Španjolska, Argentina, Francuska i Engleska bit će smještene na različite strane ždrijeba. To znači da se, ako osvoje svoje skupine, ne mogu susresti prije polufinala, što otvara put za potencijalan epski finale.

Koga "vatreni" mogu izvući?

Hrvatska nogometna reprezentacija smještena je u drugu jakosnu skupinu. To znači da u grupnoj fazi sigurno neće igrati protiv jakih reprezentacija iz istog pota, kao što su Maroko, Kolumbija, Urugvaj, Švicarska, Japan, Senegal, Iran, Južna Koreja, Ekvador, Austrija i Australija. Ipak, iz prvog pota prijete nogometne velesile. Mogući protivnici su jedan od domaćina (SAD, Meksiko, Kanada) ili neki od titana svjetskog nogometa: Španjolska, Argentina, Francuska, Engleska, Brazil, Portugal, Nizozemska, Belgija ili Njemačka.

Iz trećeg pota vrebaju neugodni suparnici poput Norveške, Egipta, Škotske, Obale Bjelokosti ili Saudijske Arabije. Četvrti pot donosi posebnu zamku, u njemu se nalaze svi pobjednici doigravanja, neovisno o njihovom rankingu. To otvara mogućnost prave "skupine smrti" u kojoj bi Hrvatska mogla izvući, primjerice, Argentinu, neugodni Senegal i Italiju, ako se četverostruki svjetski prvaci plasiraju kroz dodatne kvalifikacije.

Raspored utakmica tek u subotu

Iako će u petak biti poznati sastavi svih 12 skupina, neće i na potpuni raspored utakmica. Fifa je odlučila da će točne termine, stadione i satnice početka utakmica objaviti u subotu, 6. prosinca, u odvojenoj ceremoniji koja također počinje u 18 sati po našem vremenu.

Ovakav pristup, kako kažu, omogućuje organizatorima da optimiziraju raspored kako bi stvorili najbolje uvjete za momčadi i navijače, ali i da prilagode termine televizijskim prijenosima diljem svijeta.

U svakom slučaju, sve je spremno za početak odbrojavanja do turnira koji će se igrati od 11. lipnja do 19. srpnja 2026. godine. Svijet će više od mjesec dana živjeti u ritmu nogometa, a prvi korak prema trofeju javnost će doznati ovog petka.