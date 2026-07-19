Svjetski mediji se složno slažu: Susret koji nisu htjeli igrati se pretvorio u ljepoticu turnira!

Engleska je u nevjerojatnoj utakmici za treće mjesto svladala Francusku 6-4, a dvoboj koji je uoči početka proglašen "utakmicom koju nitko ne želi igrati" pretvorio se u apsolutni spektakl i, prema mišljenju mnogih, najbolji meč cijelog Svjetskog prvenstva. Deset golova, nevjerojatan povratak Francuza nakon 0-4 na poluvremenu, hat-trick Bukaya Sake i oproštaj Didiera Deschampsa u kaotičnoj atmosferi ispunili su naslovnice svjetskih medija koji su jednoglasni u ocjeni – bio je to dvoboj za pamćenje.

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Britanski mediji: Nogomet kakav se rijetko viđa

Britanski mediji, razumljivo, prednjačili su u pohvalama. BBC je utakmicu opisao kao "briljantnu", ističući kako su svi očekivali tek formalnost ili trening utakmicu. Umjesto toga, gledatelji su dobili, kako navode, "jedan od najljepših, najtečniji nogomet na cijelom turniru".

Foto: SAM NAVARRO

Oduševljeni su bili otvorenom i napadačkom igrom obje reprezentacije, što je rezultiralo golijadom. Slično piše i The Guardian, koji u svom naslovu ističe kako je "utakmica bez značaja postala jedan od vrhunaca turnira". Naglašavaju kako su padali rekordi, a susret je ponudio nevjerojatnu količinu uzbuđenja. Pobjeda Engleskoj donosi prvu broncu od 1990. godine i najbolji plasman na svjetskim prvenstvima od slavne 1966. godine, što je dodatno pojačalo euforiju na Otoku.

L'Équipe: Kaotičan oproštaj legende

S druge strane kanala, francuski mediji bili su znatno kritičniji, ali i fascinirani ludošću utakmice. Ugledni L'Équipe piše kako se "ono što je trebalo biti posveta Didieru Deschampsu nakon 14 godina pretvorilo u jednu od najluđih utakmica njegova mandata". Za svoju 185. i posljednju utakmicu na klupi Francuske, Deschamps je, prema njihovim riječima, svjedočio "daleko najgorem prvom poluvremenu svoje ere".

Foto: Paul Childs

Katastrofalnih 0-4 na odmoru izazvalo je šok, a portal Foot Mercato je cinično komentirao: "Čak su i vojnici iz Stogodišnjeg rata šokirani". Iako je Kylian Mbappé s dva gola postao najbolji strijelac u povijesti svjetskih prvenstava s 22 pogotka, taj povijesni trenutak ostao je u sjeni kaotičnog poraza i oproštaja izbornika koji je Francuskoj donio svjetski naslov 2018. godine.

Bild i Gazzetta: Tuchel ponizio Mbappéa u spektaklu

Utakmica je odjeknula i u ostatku Europe. Njemački Bild donosi oštar naslov: "Tuchel je ponizio Mbappéa u ludilu od deset golova!". Oni ističu kako je francuska zvijezda doživjela noćnu moru u utakmici koju sigurno nije zamišljao na takav način, unatoč obaranju rekorda. Bild hvali taktičku pripremu engleskog izbornika Thomasa Tuchela, koji je "savršeno pripremio momčad za francuski napad" i već u prvom dijelu praktički riješio pitanje pobjednika.

Foto: Paul Childs

Talijanska Gazzetta dello Sport sažima opći dojam: "Finale za treće mjesto koje nitko nije želio igrati pretvorilo se u pravi show". Talijani ističu nevjerojatan tijek utakmice, od 4-0 preko 4-3 do konačnih 6-4, zaključivši kako se Deschamps oprostio porazom, dok su se "tri lava" utješila broncom.

Spektakl u Miamiju započeo je furioznim ulaskom Engleske u utakmicu. Declan Rice zabio je već u trećoj minuti, a na njega su se nadovezali Ezri Konsa u 18. te Bukayo Saka s dva gola u 37. i 45. minuti za nevjerojatnih 4-0 na poluvremenu. U drugom dijelu uslijedio je povratak Francuske, nošen Kylianom Mbappéom koji zabija u 48. i 66. minuti, dok je Bradley Barcola smanjio na 4-3 u 54. minuti.

Foto: Marco Bello

Ipak, Engleska je izdržala pritisak. Saka je kompletirao svoj hat trick golom iz penala u 87. minuti. Nadu Francuzima vratio je Ousmane Dembélé u sudačkoj nadoknadi, no točku na "i" stavio je Jude Bellingham u 98. minuti za konačnih 6-4 i veliko slavlje Engleza, osiguravši im povijesni uspjeh.

*uz korištenje AI-ja