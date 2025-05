Svjetski prvak jedva čeka doći u Zagreb zbog janjetine! 'Uvijek je odlična, dobro ću se najesti'

Još je malo ostalo do jubilarnog, 75. izdanja memorijala Boris Hanžeković, koji će i ove godine okupiti izvrsne atletičare iz čitavog svijeta u Zagrebu. Zagrebački miting tradicionalno se održavao u rujnu, ali je ove godine dobio novi termin u svibnju zbog Svjetskog prvenstva u Tokiju od 13. do 21. rujna.

Trodnevni program počinje u četvrtak u 19.10 sati, kada će najbolji bacači kugle biti glavne zvijezde na zagrebačkim fontanama kod Nacionalne i sveučilišne knjižnice. U petak će se na istoj lokaciji i u istom terminu održati natjecanje u skoku u vis za atletičarke, a domaća uzdanica bit će talentirana Jana Košćak (19), koja je najavila događaj na konferenciji za javnost.

- Ovo je moj drugi nastup na Hanžekovićevom memorijalu, lani skok u dalj, sada skok u vis, možda do kraja napravim i jedan sedmoboj na mitingu. Tu sam kao kod kuće, doći će mnogi prijatelji, obitelj i bit će velika podrška. Za nastup u Zagrebu uvijek odaberem ono što mi najviše u tom trenutku odgovara. Glavne pripreme su uvijek za sedmoboj - objasnila je Jana, koja će u Zagrebu pokušati srušiti osobni rekord u skoku u vis od 192 centimetara (ove sezone joj je najbolji rezultat 191 cm).

Zagreb: 74. Boris Hanžeković memorijal, skok u dalj, žene | Foto: Igor Kralj/PIXSELL

- Uf, daj Bože da bude preko 1,90. Vidjet ćemo kakvo će biti vrijeme i atmosfera, ali ja se stvarno osjećam dobro. Ne želim ništa obećati, ali nadam se dobrim skokovima, kako svojim, tako i od drugih cura - rekla je i otkrila planove za nastavak sezone...

- Imamo okvirni plan, a vidjet ćemo koliko ćemo ga se moći pridržavati s obzirom na ozljede, treninge i 500 drugih stvari. Ciljam na zlatni višebojski miting u Talenceu, a nakon toga idem na Europsko juniorsko prvenstvo u Tampereu gdje mi je cilj medalja. Vjerojatno zlatna. A krajem sezone bih voljela otići na seniorsko SP u Tokio ako ispunim normu.

Zagreb: Konferencija za medije povodom 75. Boris Hanzeković memorijala | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Jani će konkurencija biti Jamajčanka Lamara Distin, jedina u zagrebačkom društvu koja je dosad skočila 200 cm, a ističe se i aktualna svjetska juniorska prvakinja Srpkinja Angelina Topić, koja je ove sezone skočila čak 196 centimetara.

- Prvi puta sam u Zagrebu i ovo je moje prvo natjecanje vani ove sezone. Velika je stvar pobjeda na Igrama Commonwealtha. Granica od 200 cm, bila je veliki motiv za mene i moj napredak. Uvijek je san preskočiti dva metra. Živim i treniram u SAD-u, imam odlične uvjete u svakom smislu i to je preduvjet za napredovanje. Forma je dobra, nema limita, a rezultat će ovisiti o trenutku - rekla je Distin.

Zagreb: Konferencija za medije povodom 75. Boris Hanzeković memorijala | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

Iako nema Ryana Crousera, natjecanje u bacanju kugle i dalje ima poznata imena. Tu je Tom Walsh, aktualni svjetski dvoranski prvak i uz Crrousera jedini bacač koji je pobjeđivao na Memorijalu Ivana Ivančića! Istaknimo i Rogera Steena, aktualnog svjetskog dvoranskiog doprvaka i jednog od favorita za pobjedu.

- Nadam se da je četvrtak dan kada ćemo vidjeti prvi put hitac preko 22 metra ove sezone. Uvijek se sjajno osjećam u Zagrebu i zahvalan sam što me pozivate da dođem već 11 godina. Forma se tempira za kasniji dio sezone, pa ćemo vidjeti. Želio bih se izjednačiti s Crouserom, to je uvijek vrijedan rezultat - rekao je Welsh i nastavio...

Zagreb: Konferencija za medije povodom 75. Boris Hanzeković memorijala | Foto: Marko Lukunic/PIXSELL

- Lani na Olimpijskim Igrama sam imao problem s ozljedom, to me bacilo unatrag. Oporavljao sam se tri mjeseca, vratio sam se na dvoransko prvenstvo i bio zadovoljan, sada sam na 100 posto i u jako dobroj formi. Nisam prestao razmišljati o 23 metra, to mi je cilj, ali ima još posla do toga - rekao je Walsh, koji se posebno veseli večeri nakon natjecanja!

- Prvi cilj mi je pobijediti, a drugi dobro se najesti poslije natjecanja. Janjetina je ovdje uvijek odlična - dodao je odlično raspoloženi Novozelanđanin.

Roger Steen, aktualni je svjetski dvoranski doprvak u bacanju kugle. Ove godine došao je do 21.62 metra. Njegov najbolji osobni rezultat je inače 22.08 metara.

- Biti u top deset je velika stvar, a ovo je odlična startna lista. Protekle dvije godine ovdje sam bio na 21,41 metara. Vjerujem da to sada može bolje uz takvu konkurenciju. I moj je cilj prebaciti 22 metra - rekao je Amerikanac.