Svjetski prvak vraća se nakon 811 dana na nogometne terene

Francuski veznjak Paul Pogba vraća se na nogometne terene nakon dvogodišnje odsutnosti zbog afere s dopingom. Potpisao je za Monaco početkom godine, ali još uvijek nije zaigrao za klub iz Kneževine. Početkom sezone imao je problema s kondicijom i spremnošću, a posljednja dva mjeseca s preponama i gležnjem, no izgleda kako je spreman za nove izazove.

Foto: Richard Sellers/PRESS ASSOCIATIO

Popularni insajder za transfere Fabrizio Romano potvrdio je vijest kako se Francuz vraća na nogometne terene na idućem susretu Monaca. U sklopu 13. kola Ligue 1 Rennes će u subotu od 19 sati dočekati Monaco. Utakmicu ćete moći pratiti na drugom kanalu Arena Sporta.

Paul Pogba je 2023. suspendiran na četiri godine zbog povećane doze testosterona u krvi. Suspenzija je smanjena na 18 mjeseci nakon što je utvrđeno kako je Francuz na sugestiju doktora iz Miamija nesvjesno unio dodatnu dozu testosterona.

Trener Monaca Sebastien Pocognoli komentirao je njegov povratak.

- Rekao sam već da ćemo procijeniti njegovo stanje. Međutim, kad sam to spomenuo zadnji put znamo što se dogodilo (op.a. Pogba se ozlijedio). Ne želim brzati njegov povratak koji će se svakako dogoditi uskoro. Mogu reći samo da ga na terenu vidim kao ispunjenog nogometaša koji jedva čeka ponovno igrati na najvišem nivou. U to nemam nikakve sumnje.

Foto: Manon Cruz

To nije jedina mrlja u njegovom privatnom životu jer je godinu ranije bio na meti brata Mathiasa Pogbe koji ga je ucijenio za 13 milijuna dolara. Mathias je proglašen krivim i završio je u zatvoru uz dodatnih pet pomagača.

Veznjak je s Francuskom osvojio Svjetsko prvenstvo 2018., a za "tricolore" je nastupio 91 put i zabio 11 golova. U klupskoj karijeri nastupao je za mlade ekipe Torcyja i Le Havrea te Manchester United i Juventus. Njegov transfer iz Juventusa u Manchester United 2016. godine u iznosu od 105 milijuna eura bio je najskuplji u to vrijeme. S Monacom ima ugovor do lipnja 2027., a Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na pet milijuna eura.