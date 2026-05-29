Svjetski viceprvak koji može igrati za 'vatrene' i još četiri reprezentacije ima novi klub

Mladi austrijski reprezentativac hrvatskih korijena Nicolas Jozepović (18) nakon epizode u akademiji Red Bull Salzburga, vratio se u klub u kojem je proveo tri godine kao dječak, bečki Rapid.

U objavi je pozirao sa starijim bratom Mateom i roditeljima. Majka Denise, inače Čehinja, i grčke korijene, a otac Mato je Hrvat porijeklom iz sela Stojčići iz središnje Bosne, odakle je odselio u Austriju. Posebnu emociju nosi posljednja fotografija u nizu, uspomena iz djetinjstva, na kojoj maleni Nicolas stoji uz teren u zelenom dresu, iz dana kada je prvi put bio dio Rapidove akademije.

"Pozdrav, draga Rapidova obitelji! Ovaj klub. Ove boje. Ovi navijači. Danas je za mene poseban dan", započeo je. "Želim zahvaliti svojoj obitelji, roditeljima, bratu i svima koji su me podržavali na ovom putu. Hvala i mojoj agenciji i svima koji su vjerovali u mene. Ovu odluku donio sam s punim uvjerenjem i nevjerojatno sam ponosan što imam ovu veliku obitelj uz sebe. Davat ću sve od sebe svaki dan, naporno raditi i učiniti sve da opravdam ovo povjerenje."

Viceprvak svijeta i velika nada bečkog kluba

Riječ je o jednom od najtalentiranijih austrijskih igrača generacije. Bio je najbolji strijelac u austrijskom prvenstvu do 18 godina prošle sezone (12 golova u 19 utakmica) i važan igrač mladih austrijskih reprezentacija, za koje je nastupio 38 puta. Vrhunac njegove dosadašnje karijere dogodio se jesenas kad je s U-17 reprezentacijom Austrije senzacionalno stigao do finala Svjetskog prvenstva i postao svjetski viceprvak. Njegove igre na turniru, uključujući golove protiv Malija i Novog Zelanda te tri asistencije protiv Engleske u osmini finala, privukle su pažnju brojnih klubova.

Sportski direktor Rapida Markus Katzer potvrdio je kako je Jozepović imao i druge zanimljive opcije, ali se odlučio za povratak u svoj rodni grad. Plan kluba je da se mladi napadač priključi treninzima prve momčadi, a iskustvo u seniorskom nogometu stjecat će igrajući za drugu momčad. Momak koji može igrati za čak pet reprezentacija (Hrvatsku, Bosnu i Hercegovinu, Češku, Grčku i Austriju) ugovor je potpisao do 2030. HNS ga ima na radaru, o čemu smo već pisali, ali još nije dobio pravi poziv.