Svjetsko prvenstvo za ovu braću će biti posebno! Neki čak neće ni nastupiti za istu reprezentaciju

Svjetsko nogometno prvenstvo 2026. godine u SAD-u, Meksiku i Kanadi neće biti samo pozornica za epske bitke između nacija, već i za jedinstvene obiteljske priče. U središtu pozornosti naći će se čak osam parova braće, čije će sudbine ispisati posebna poglavlja turnira. Dok će neki ponosno nositi dres iste reprezentacije, drugi će se naći na suprotnim stranama, pretvarajući obiteljsku podršku u sportsko suparništvo na najvećoj svjetskoj sceni.

Najfascinantnije priče svakako su one o braći koja će braniti boje različitih država. Među njima se najviše ističu Iñaki (31) i Nico (23) Williams. Oba brata stasala su u čuvenoj akademiji Athletic Cluba nakon što su njihovi roditelji emigrirali iz Gane u Španjolsku u izuzetno teškim okolnostima.

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Stariji Iñaki, brzonogi napadač, nakon što je u mlađim kategorijama nastupao za Španjolsku, 2022. godine odlučio je odati počast svojim korijenima i zaigrati za Ganu, gdje je brzo postao jedan od ključnih igrača "crnih zvijezda". Njegov mlađi brat Nico ostao je vjeran Španjolskoj i razvio se u jednog od najuzbudljivijih talenata svoje generacije. Krilni napadač odigrao je ključnu ulogu u trijumfu Španjolske na Euru 2024. i smatra se nositeljem igre "la Roje" za nadolazeće prvenstvo.

Slična je priča i braće Souttar. John (29) i Harry (27) rođeni su i odrasli u Škotskoj, no zahvaljujući majci rođenoj u Australiji, imali su pravo nastupa za obje reprezentacije. Stariji John odlučio se za Škotsku, gdje se etablirao kao pouzdan branič u Rangersima. Mlađi Harry, iako je prošao mlađe škotske selekcije, na kraju je izabrao Australiju. Ta se odluka pokazala ispravnom jer je korpulentni stoper postao jedan od najutjecajnijih igrača "Socceroosa".

Jedna od intrigantnijih priča turnira bit će ona o braći Doué. Mlađi i poznatiji, Désiré (21), slovi za jednog od najvećih francuskih talenata i zvijezdu Paris Saint-Germaina. Njegov stariji brat Guéla (23), branič Strasbourga, odabrao je Obalu Bjelokosti, domovinu svojih roditelja. Zanimljivo je da je Guéla zabio gol upravo Francuskoj u prijateljskoj utakmici uoči turnira, dok ga je Désiré gledao s klupe. Četvrti takav par čine Derrick Luckassen, koji je odabrao Ganu, i njegov mlađi brat Brian Brobbey, napadač koji će nositi dres Nizozemske.

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Jedan dres, jedan san

S druge strane, nekoliko će parova braće zajedno dijeliti svlačionicu i boriti se za isti cilj. Najpoznatiji među njima su francuski reprezentativci Lucas (30) i Théo (28) Hernandez, koji već godinama zajedno čine važan dio obrambene linije svjetskih doprvaka. Njihova usklađenost i iskustvo bit će ključni za ambicije "Tricolora".

Nizozemska također ima svoj bratski duo u Jurriënu (24) i Quintenu (24) Timberu. Iako igraju na različitim pozicijama, njihova povezanost i zajedničko nogometno odrastanje predstavljaju dodatnu snagu za momčad Ronalda Koemana.

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Osim europskih velikana, bratske priče krasit će i momčadi nekih manjih nogometnih nacija. Za Curaçao će tako zajedno nastupiti Leandro (34) i Juninho Bacuna (28), dok će boje Zelenortskih Otoka braniti Laros i Deroy Duarte.

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