Svjetsku rekorderku u maratonu suspendirali na tri godine!

Svjetska rekorderka u maratonu Kenijka Ruth Chepngetich (31) suspendirana je na tri godine zbog kršenja propisa o dopingu, objavila je Jedinica za integritet atletike (AIU).

Afrička trkačica na duge staze je u travnju bila pozitivna na zabranjeni diuretik hidroklorotiazid, koji također može djelovati kao maskirno sredstvo za druge zabranjene tvari u sportu.

Tri mjeseca kasnije je privremeno suspendirana, a kazna je sada potvrđena. Najavljena je i daljnja istraga.

Kenijka je isprva nijekala korištenje supstance, ali je kasnije pozitivan nalaz pripisala lijeku za prehladu koji je uzela dva dana prije testa.

Budući da je sportašica kasnije priznala navodne prekršaje, kazna joj je smanjena za godinu dana, ali sada su se za nju pojavili novi problemi. Kada je istražiteljima kazala što je uzimala, posumnjali su da je možda prije koristila zabranjene supstance, pa su odlučili proširiti istragu.

- Slučaj vezan uz pozitivan test na HCTZ je riješen, ali AIU će nastaviti istraživati kako bi utvrdio jesu li se dogodili još neki prekršaji - kazao je čelnik AIU-a Brett Clothier.

Chepngetich je u listopadu prošle godine u Chicagu istrčala najbrže vrijeme u povijesti ženskog maratona, 2 sata, 9 minuta i 56 sekundi.

Svi njezini rezultati postavjeni prije uzimanja uzorka 14. ožujka i dalje će vrijediti.