Obavijesti

Sport

Komentari 0
ZBOG DOPINGA

Svjetsku rekorderku u maratonu suspendirali na tri godine!

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Svjetsku rekorderku u maratonu suspendirali na tri godine!
2
Foto: Patrick Gorski/REUTERS

Chepngetich je u listopadu prošle godine u Chicagu istrčala najbrže vrijeme u povijesti ženskog maratona, 2 sata, 9 minuta i 56 sekundi

Svjetska rekorderka u maratonu Kenijka Ruth Chepngetich (31) suspendirana je na tri godine zbog kršenja propisa o dopingu, objavila je Jedinica za integritet atletike (AIU).

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Vita je odlikašica i prvakinja Europe u koplju: Zbog sporta i fakulteta možda ću otići u SAD 01:15
Vita je odlikašica i prvakinja Europe u koplju: Zbog sporta i fakulteta možda ću otići u SAD | Video: 24sata/pixsell

Afrička trkačica na duge staze je u travnju bila pozitivna na zabranjeni diuretik hidroklorotiazid, koji također može djelovati kao maskirno sredstvo za druge zabranjene tvari u sportu.

Tri mjeseca kasnije je privremeno suspendirana, a kazna je sada potvrđena. Najavljena je i daljnja istraga.

Kenijka je isprva nijekala korištenje supstance, ali je kasnije pozitivan nalaz pripisala lijeku za prehladu koji je uzela dva dana prije testa.

FILE PHOTO: Running: Chicago Marathon
Foto: Patrick Gorski/REUTERS

Budući da je sportašica kasnije priznala navodne prekršaje, kazna joj je smanjena za godinu dana, ali sada su se za nju pojavili novi problemi. Kada je istražiteljima kazala što je uzimala, posumnjali su da je možda prije koristila zabranjene supstance, pa su odlučili proširiti istragu.

- Slučaj vezan uz pozitivan test na HCTZ je riješen, ali AIU će nastaviti istraživati kako bi utvrdio jesu li se dogodili još neki prekršaji - kazao je čelnik AIU-a Brett Clothier.

Chepngetich je u listopadu prošle godine u Chicagu istrčala najbrže vrijeme u povijesti ženskog maratona, 2 sata, 9 minuta i 56 sekundi.

Svi njezini rezultati postavjeni prije uzimanja uzorka 14. ožujka i dalje će vrijediti.

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu
SVE NA JEDNOM MJESTU

Raspored i ljestvica HNL-a, kad i s kim Dinamo i Rijeka igraju u Europi? Sve na jednom mjestu

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi
FOTO Incident u studiju Lige prvaka: Voditeljici pukla uska haljina, Henryju su 'bježale oči'
BILA JE PROFESIONALNA

FOTO Incident u studiju Lige prvaka: Voditeljici pukla uska haljina, Henryju su 'bježale oči'

Kate Scott doživjela modni krah uživo na CBS-u! Haljina pukla usred prijenosa, ali ona ostala hladna kao špricer. Kolege se valjali od smijeha, a internet poludio
VIDEO Rijeka - Sparta 0-0: Sudac izašao na travnjak, čeka se objava nastavlja li se susret
PREKINUTA UTAKMICA

VIDEO Rijeka - Sparta 0-0: Sudac izašao na travnjak, čeka se objava nastavlja li se susret

Utakmica je i službeno prekinuta u 13. minuti nakon što je sudac Jones obavio razgovor s kapetanima i trenerima momčadi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025