PRVA REAKCIJA IZBORNIKA

'Svu snagu morali smo uložiti u ovo. Iscrpljeni smo i presretni'

Piše Josip Tolić,
Susret Islanda i Hrvatske u drugom krugu EHF Europskog prvenstva | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

HRVATSKA - MAĐARSKA 27-25 Dagur Sigurdsson svjestan je koliko je energije uzela borba za život i smrt na Euru protiv Mađara. Nakon zaostatka i mučenja u prvom dijelu došao je spas u nastavku

Dagur Sigurdsson otkrio je dojmove nakon što je Hrvatsku drugu godinu zaredom odveo u polufinale velikog natjecanja, nakon šest godina vraćamo se među četiri najbolje u Europi pobjedom nad Mađarskom 27-25.

- Počeli smo jako loše, golmani nisu našli ritam. Ali sredinom prvog poluvremena smo se počeli vraćati. Oni su jako iskusni, morali smo biti strpljivi. Bilo je iznimno teško, morali smo uložiti svu snagu u ovo. Igrači su potpuno iscrpljeni, ali i presretni - rekao je izbornik za RTL.

Opet smo Mađare srušili u ključnoj utakmici u borbi za polufinale, kao i lani u Zagrebu.

Malmo: Nakon pobjede došlo je do naguravanja rukometaša Hrvatske i Mađarske
Malmo: Nakon pobjede došlo je do naguravanja rukometaša Hrvatske i Mađarske | Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL

- Lani je kod kuće bilo fantastično. Bilo je lijepo ponoviti takvu izvedbu daleko od kuće, i uz ovakvu podršku. Nevjerojatno. Sretan sam zbog dečki. Loše smo igrali i imali smo sreće što smo gubili samo dva, tri gola do poluvremena. Borili smo se da se vratimo, riskirali smo u igri sedam na šest i onda. Bila je velika borba na svakom centimetru terena.

- Rekao sam im da igramo, da to učinimo za sebe. Da ne razmišljamo previše o rezultatu. Stavili smo si prevelik pritisak u prvom poluvremenu, htio sam da budemo ponizni iako smo bili iscrpljeni.

- Čeka nas famozna vožnja autobusom pet sati sutra, ne mogu dočekati to na slobodan dan. Bilo je previše bučno na utakmici, a sad sam opušten i sretan.

