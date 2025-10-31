Szczęsny: Radim sjajne stvari samo kad su beskorisne. Tako je i kad su u pitanju obrane penala

Wojciech Szczęsny (35) jedan je od nogometaša koji nerijetko nasmije, iznenadi ili oduševi izjavama izvan terena. Tako je bilo i ovoga puta, kada se golman Barcelone oglasio povodom obranjenog penala Kylianu Mbappéu.

- Obranio se penal Mbappéu u utakmici koju smo izgubili, Messiju u utakmici koju smo izgubili i Neymaru isto tako - rekao je Szczęsny pa poentirao:

- Radim prelijepe stvari samo kad su beskorisne.

Podsjetimo, Barcelona je izgubila od Reala 2-1 u prvom El Clasicu sezone, a Poljak se našao među vratnicama Katalonaca zbog ozljeda Joana Garcije i Ter Stegena. Obranio je jedanaesterac francuskom napadaču, ali to nije spriječilo poraz njegove momčadi.

Messiju je penal obranio na Svjetskom prvenstvu 2022. kada je branio boje Poljske, a Neymaru dok je branio za Romu, a Brazilac igrao za Katalonce.

Za Barcelonu je potpisao nakon što je već završio karijeru i to kao zamjena za Ter Stegena, ali je od početka prošle sezone već skupio respektabilnih 36 utakmica za klub.