Szczęsny: Radim sjajne stvari samo kad su beskorisne. Tako je i kad su u pitanju obrane penala

Za Barcelonu je potpisao nakon što je već završio karijeru i to kao zamjena za Ter Stegena, ali je od početka prošle sezone već skupio respektabilnih 36 utakmica za klub

Wojciech Szczęsny (35) jedan je od nogometaša koji nerijetko nasmije, iznenadi ili oduševi izjavama izvan terena. Tako je bilo i ovoga puta, kada se golman Barcelone oglasio povodom obranjenog penala Kylianu Mbappéu. 

- Obranio se penal Mbappéu u utakmici koju smo izgubili, Messiju u utakmici koju smo izgubili i Neymaru isto tako - rekao je Szczęsny pa poentirao:

- Radim prelijepe stvari samo kad su beskorisne. 

LaLiga - Real Madrid v FC Barcelona
Foto: SUSANA VERA/REUTERS

Podsjetimo, Barcelona je izgubila od Reala 2-1 u prvom El Clasicu sezone, a Poljak se našao među vratnicama Katalonaca zbog ozljeda Joana Garcije i Ter Stegena. Obranio je jedanaesterac francuskom napadaču, ali to nije spriječilo poraz njegove momčadi.

Messiju je penal obranio na Svjetskom prvenstvu 2022. kada je branio boje Poljske, a Neymaru dok je branio za Romu, a Brazilac igrao za Katalonce. 

Za Barcelonu je potpisao nakon što je već završio karijeru i to kao zamjena za Ter Stegena, ali je od početka prošle sezone već skupio respektabilnih 36 utakmica za klub. 

