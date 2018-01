Ta luda NFL noć: Jedan od najvećih preokreta u povijesti

Kolega Bernard Jurišić utakmicu je najbolje opisao u jednoj rečenici.

- Ne morate apsolutno ništa znati o NFL-u, ali ako volite sport nađite negdje snimku utakmice Minnesota Vikings New Orelans Saints i pogledajte je. Vjerujte mi na riječ.

I u pravu je. Ne treba znati čak ni pravila, ni koliko igrača je u momčadi, dovoljno je vidjeti emocije, strast i posljednju minutu u kojoj se dogodilo više obrata nego u povijesti svih meksičkih sapunica.

Za početak, eto, da znate, nikad u povijesti Superbowla, a on se igra od 1967. godine, domaćin nije igrao na vlastitom stadionu. Ove godine Superbowl se igra u Minnesoti, momčadi koju prati toliko pehova da mogu napisati roman.

I vjerujte na riječ, rasplakali biste se.

Saintsi su izveli nevjerojatan 'comeback', nešto slično kao New England Patriotsi u posljednjem Superbowlu. Gubili su 17-0 na poluvremenu protiv momčadi sa statistički najboljom obranom lige i šanse za povratak bile su im samo teoretske, po ESPN-u vjerojatnost za pobjedu Vikingsa iznosila je 99 posto. No čudesni quaterback Drew Brees bacio je tri touchdowna, a obrana do zadnjih sekundi dopustila samo još dva field goala Vikingsima, pa su gosti poveli 24-23 pola minute prije kraja.

Cijeli stadion, svih 66.000 ljudi zanijemio je. Je li moguće da će i ovo izgubiti? Minnesota je, inače, uz Buffalo, jedina momčad NFL-a koja je izgubila čak četiri Superbowla i nikad nije osvojila naslov. Jedne su godine čak zbog promašenog field goala izgubilo veliko finale i smatraju ih, opet uz Buffalo, najnesretniju momčad NFL-a.

Krenuli su u zadnji, očajnički napad, sa samo jednim preostalim time-outom. Uspjeli su napraviti nekih 15-20 yardi, ali vrijeme im je curilo i do kraja je ostalo svega 10-ak sekundi, a bili su 25 yardi udaljeni od zone field goala. Vremena je preostalo samo za još jedno bacanje i sve osim čudesnog touchdowna donijelo bi pobjedu New Orleansu jer u tih preostalih par sekundi ne stignu se zamijeniti napad i specijalan tim, odnosno ne stigne se sve postaviti za kickera, koji puca field goal, čak i da je u dometu.

Nije bilo druge, rezervni quaterback Vikingsa Case Keenum, koji igra briljantno otkako se ozljedio Sam Bradford, bacio je loptu niz teren. Sjajni hvatač Stefon Diggs, inače najbolji igrač utakmice, dignuo se u zrak okružen dvojicom Saintsa i svi su mislili - gotovo je.

Obrambeni igrač New Orelansa trebao je samo zagrliti Diggsa i srušiti ga na zemlju i sve bi bilo gotovo, no Marcus Williams je, iz neobjašnjivih razloga, spustio glavu prema dolje, zaletio se i - potpuno promašio svog igrača.

Diggs je loptu ulovio i stao sprintati prema end zoni. Nitko ga nije više mogao uloviti jer je obrambeni igrač Saintsa bio zadnji osigurač sa samo jednim zadatkom - da se ne dogodi točno ovo što mu se dogodilo.

Vikingsi su pobijedili senzacionalnim preokretom. A koliko je preokret uistinu nevjerojatan govori ESPN-ova analiza - 99, 9 posto bila je vjerojatnost pobjede New Orleansa.

Vikingsi su sada samo jednu pobjedu udaljeni od onoga što nikome nije uspjelo. Pobjedom protiv Philadelphije igrat će Superbowl na svom stadionu, pred svojim navijačima.

A, za vas smo pripremili i drugi video, odnosno iz drugog kuta, pa i to možete vidjeti...

U drugoj utakmici slavlje je unaprijed bilo pripremljeno za Pittsburgh Steelerse. Jacksnoville Jaguarsi trebali su biti lagan posao za Bena Roethlisbergera, Le’Veona Bella, Antonija Browna i društvo. No gosti iz Jacksonvillea, s jednim od najosporavanijih quaterbacka lige, Blakeom Bortlesom, napravili su pravo čudo i pobijedili s nevjerojatnih 45-42, ponajviše zahvaljujući sjajnom rookie running backu Leonardu Fournetteu.

Ben Roethlisberger izgubio je utakmicu iako je bacio pet touchdowna i imao više od 450 yardi dodavanja. No obrana Pittsburgha nije se pojavila na utakmici i jedan od najboljih napada lige završio je sezonu.