Tadić: Primali smo k'o pioniri! Čabraja: Neću ga hvaliti da ga Dinamo ne vrati s posudbe

Razočaran sam. Prvih 20 minuta mi trebamo voditi 2-0, a gubimo 0-2. Sve smo pripremili i znali kako igraju. Duge lopte, na Kulenovića koji ih spušta ili prebacuje suigračima, trenirali smo kako to spriječiti, pokazivali i na videu, ali jednostavno igrači to nisu uspjeli napraviti, razočarano je nakon teškog poraza 3-1 od Lokomotive u Kranjčevićevoj ulici rekao trener Rijeke Dragan Tadić.

POGLEDAJTE VIDEO:

Lokomotiva je do 19. minute imala dva gola prednosti, no Karrica je fantastičnim slobodnjakom smanjio prednost.

- Vratili smo se u igru, na poluvrijeme otišli s 1-2, imali sigurno još pet gol-šansi. Zadovoljan sam ofenzivnim dijelom igre, osim realizacijom. Previše smo promašili da bi se mogli nečemu nadati.

Riječka obrana puštala je na sve strane.

- Danas smo golove dobivali kao da smo pionirski uzrast. Baš k'o pioniri. Ako to tako bude... Neće bit dobro. Moramo se u obrani posložiti.

Idući susret Riječani igraju protiv Slaven Belupa.

- Belupo za tjedan dana na Rujevici? A ništa, glave gore. Nema ništa od 'plakanja'. Iako je teško, i meni i svima. Ako danas i u ovom porazu mogu izvući nešto pozitivno, Alen (Halilović, nap.a.) je odigrao 45 minuta. Ušli su Vrančić i Djouahra, Solano odigrao poluvrijeme. Nisu još u formi, ali vraćaju se, a to su igrači koji imaju kvalitetu - zaključio je strateg riječkih 'bijelih.'

S druge strane, Silvijo Čabraja imao je puno razloga za zadovoljstvo.

- Odigrali smo zanimljivu utakmicu, s mnogo prilika i četiri pogotka. Rijeka je bolje ušla u utakmicu, no mi smo svoje prilike iskoristili i poveli 2:0, a mogli smo zabiti i treći gol. I umjesto da povedemo 3:0, nakon glupo napravljenog prekršaja primili smo pogodak i sve je opet bilo otvoreno, Rijeka se dignula i tražila izjednačenje. Na njihovu žalost, znali smo iskoristiti tu suparničku otvorenost i "ubili" smo ih protunapadima, tako smo zabili i treći pogodak, koji je odlučio pobjednika. Rijeka je bila dobra, baš je dobra, da su izjednačili, a imali su prilika, tko zna kako bi to završilo. Zadovoljan sam, iako to nije bilo savršeno, bilo je pogrešaka u našoj igri, smatram da smo kvalitetnije odigrali protiv Osijeka, čak i protiv Dinama.

Kako ste vidjeli igru Sandra Kulenovića?

- Ne bih ga smio previše hvaliti, da ga Dinamo ne vrati s posudbe! Kulenović je ozbiljan, vrlo ozbiljan igrač! Rastrčan, pun ga je teren, prošlu je sezonu odigrao dobro, u istom je ritmu nastavio i u ovom prvenstvu - rekao je trener Lokomotive.

