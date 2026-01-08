Nikolić je u Buriramu proveo svega dva i pol mjeseca, a u karijeri je promijenio čitav niz klubova. U dva je navrata igrao za Partizan, nakon kojeg je i prešao u Buriram United
Tajlandski klub se oprostio od igrača iz Srbije, ovaj poručio: 'Popušite mi k....'. Pogledajte
Bivši nogometaš Partizana Nemanja Nikolić (33) napustio je tajlandski Buriram United i to na zanimljiv način. Naime, klub mu se zahvalio na angažmanu porukom na društvenim mrežama, a on im u komentarima poručio:
"Popušite mi k....", napisao je u komentaru ispod objave.
Buriram se htio na lijep način oprostiti od nogometaša koji nijednom nije zaigrao za momčad zbog pravila o ograničenom broju stranaca, ali to nije ispalo najbolje. Kasnije je klub obrisao komentar Nikolića koji je prikupio dosta lajkova, ali i dalje fanovi komentiraju u ljutitom tonu.
Nikolić je u Buriramu proveo svega dva i pol mjeseca, a u karijeri je promijenio čitav niz klubova. U dva je navrata igrao za Partizan, nakon kojeg je i prešao u Buriram United.
