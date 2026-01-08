Obavijesti

Sport

Komentari 1
ODBRUSIO IM JE

Tajlandski klub se oprostio od igrača iz Srbije, ovaj poručio: 'Popušite mi k....'. Pogledajte

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Tajlandski klub se oprostio od igrača iz Srbije, ovaj poručio: 'Popušite mi k....'. Pogledajte
Foto: Dusan Milenkovic

Nikolić je u Buriramu proveo svega dva i pol mjeseca, a u karijeri je promijenio čitav niz klubova. U dva je navrata igrao za Partizan, nakon kojeg je i prešao u Buriram United

Admiral

Bivši nogometaš Partizana Nemanja Nikolić (33) napustio je tajlandski Buriram United i to na zanimljiv način. Naime, klub mu se zahvalio na angažmanu porukom na društvenim mrežama, a on im u komentarima poručio:

"Popušite mi k....", napisao je u komentaru ispod objave. 

Buriram se htio na lijep način oprostiti od nogometaša koji nijednom nije zaigrao za momčad zbog pravila o ograničenom broju stranaca, ali to nije ispalo najbolje. Kasnije je klub obrisao komentar Nikolića koji je prikupio dosta lajkova, ali i dalje fanovi komentiraju u ljutitom tonu. 

Nikolić je u Buriramu proveo svega dva i pol mjeseca, a u karijeri je promijenio čitav niz klubova. U dva je navrata igrao za Partizan, nakon kojeg je i prešao u Buriram United. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Lijevi bek otišao iz Osijeka, Hajduk ostaje bez dvojice igrača iz vezne linije
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Lijevi bek otišao iz Osijeka, Hajduk ostaje bez dvojice igrača iz vezne linije

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Ako će sve biti kao i prošle godine, rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?
POGLEDAJTE GALERIJU

Bila je 'slatka mala Marijana', Hrvati su joj skandirali. Što se dogodilo licu omiljene sutkinje?

Teniska sutkinja Marijana Veljović šokirala je javnost drastičnom promjenom izgleda zbog estetskih zahvata. Iako i dalje sudi na vrhunskoj razini, njezin novi izgled izaziva burne reakcije
Bivši rukometni reprezentativac novi Gospodin Savršeni! Kao mali je proživio veliku tragediju
FOTO: SAVRŠENI KARLO

Bivši rukometni reprezentativac novi Gospodin Savršeni! Kao mali je proživio veliku tragediju

Karlo Godec jedan je od dvojice Gospode "Savršeni" u novoj sezoni. On je rukometaš s modnim brendom. Njegova priča o uspjehu i gubitku dirnut će gledatelje, a hoće li pronaći onu pravu?

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026