Tajna Vuškovićeva eurogola je u neobičnom sportu. Naklonio se i suparnički trener: Samo čestitke

Sjevernonjemački derbi (Nordderby) između Hamburga i Werdera vratio se na najveću scenu, a prvi prvoligaški okršaj ovih rivala od 2018. godine ponudio je apsolutno sve: pet golova, tenzije, preokrete i na kraju pobjedu HSV-a 3-2. Volksparkstadion je gorio, no trenutak koji je obilježio susret i obišao svijet dogodio se u 75. minuti. Režirao ga je 18-godišnji hrvatski stoper na posudbi iz Tottenhama, Luka Vušković, potezom koji se rijetko viđa.

Igrala se 75. minuta pri rezultatu 1-1 kad je Portugalac Fábio Vieira izveo slobodan udarac s lijeve strane. Oštra lopta išla je u srce šesnaesterca, no činilo se da je preletjela Vuškovića, koji je bio okrenut leđima golu i pod pritiskom Werderova igrača Jensa Stagea. Dok bi se većina igrača pomirila da je prilika propala, Vušković je izveo čistu magiju. U djeliću sekunde podigao je desnu nogu i petom, u nevjerojatnom "škorpionskom" stilu, zahvatio loptu i poslao je u dalji kut nemoćnog golmana. Stadion je eksplodirao, a suigrači su se hvatali za glavu.

Tajna je u teqballu i posveta bratu Mariju

Nakon utakmice, skromni Vušković otkrio je tajnu svoje akrobacije, ali i priznao da ne zna je li to najbolji gol njegove karijere, no sigurno mu je "najdraži".

- Imao sam i malo sreće. U toj situaciji nisam mogao ništa drugo napraviti - komentirao je svoj gol.

Glavom do lopte nije mogao doći, pogotovo jer ga je protivnik pritiskao. Zato se odlučio za varijantu petom. Tajna ovakvih vještina leži u sportu sličnom stolnom tenisu koji se igra na zaobljenom stolu, a udara nogama, glavom i prsima.

- Gotovo svakodnevno igram teqball s Rambom (suigrač Nicolai Remberg) - rekao je kroz smijeh.

Ovaj gol imao je i duboku emocionalnu pozadinu. Nakon što je lopta završila u mreži, Vušković se demonstrativno postavio pred navijače, pokazao broj na dresu, a slavlje završio pokazujući na tetovažu na lijevoj podlaktici.

- To je tetovaža mene i mog brata - otkrio je.

Na njoj su dva dječaka s leđa, mlađi (Luka) drži ruku na ramenu starijeg (Marija), kojem je pod nogama lopta, a ispod svega je broj 44, koji je Mario nosio u HSV-u i koji je Luka uzeo njemu u čast. Njegov brat Mario, koji služi suspenziju zbog dopinga do studenog 2026., pratio je utakmicu s tribina.

- Svi znaju što se dogodilo s mojim bratom. Svi znaju da je on dobar igrač i dobra osoba. On to ne zaslužuje - rekao je Luka, čija je momčad nakon pobjede pred navijačima razvila transparent "Free Vuskovic". Braća su pobjedu u derbiju proslavila zajedno uz večeru.

Suigrači i treneri u nevjerici: 'Što ovaj dečko radi?!'

Njegov partner iz teqballa, Nicolai Remberg, najbolje je opisao šok i divljenje.

- Stajao sam odmah iza njega i nisam mogao ni slaviti jer sam se pitao: 'Što ovaj dečko radi? Kako je to moguće?'. Samo sam se uhvatio za glavu. Uvijek kažem, on je stvoren u laboratoriju. Nevjerojatan je! - oduševljeno je pričao Remberg.

Njemački mediji dodaju: "Kad to gledate svaki dan na treningu, onda niste iznenađeni da on to može". Čak su i zaposlenici kluba u nevjerici gledali ponovljene snimke gola u hodnicima stadiona. Hvalospjevima se pridružio i trener HSV-a Merlin Polzin.

- Nevjerojatan gol. To se ne viđa često - izjavio je, a čestitao mu je čak i trener poraženog Werdera Horst Steffen:

- Na način na koji je gol pao, može se samo čestitati. To je vrijedno komplimenta.

"Apsolutna golčina!" Njemački mediji pali u trans

Njemački mediji natječu se u superlativima. "Je li OVO bio 'Gol godine'?" pita se Sport.de, koji predlaže i nadimak "Luka, mađioničar?". "To mora biti gol godine. Nema druge. Svjetska klasa", zaključuju. Ugledni Kicker piše da je to "pogodak vrijedan naslova 'Gol godine'", ističući da je Hrvat u jednom potezu ujedinio tehniku, fizičku moć i nevjerojatno samopouzdanje. Bild je gol opisao kao "apsolutnu golčinu!", a svi se slažu da je potez tinejdžera iz Hrvatske zasjenio sve ostalo u 13. kolu Bundeslige. Kao potvrda stigao je i izbor u Transfermarkt momčad kola.

'Elitno čudo od djeteta': Englezi ga već vide kao zvijezdu

Vuškovićeva majstorija nije prošla nezapaženo ni u Engleskoj, gdje s nestrpljenjem očekuju njegov povratak u matični klub, Tottenham Hotspur. Navijački portali dijele snimku i uspoređuju ga s braničem Spursa Mickyjem van de Venom, ističući kako posuđeni igrač pokazuje zašto je budućnost kluba. Stranica "Rising Stars XI", koja prati mlade talente, nazvala ga je "Elite wonderkid" (elitno čudo od djeteta).

Gol protiv Werdera bio je njegov drugi ove sezone u 13 nastupa za HSV, no Vušković je puno više od povremenog strijelca. Proglašen je igračem utakmice ne samo zbog gola, već i zbog sjajne obrambene igre. Iako ima samo 18 godina, već je lider obrane, a njegova tržišna vrijednost prema Transfermarktu iznosi 18 milijuna eura.

- Puno mi pomažu obitelj, suigrači i stožer. Klub mi jako pomaže u karijeri - ističe Luka, koji je za kraj poručio:

- Jako smo sretni zbog ove pobjede. Znači nam sve.