Tajne Interlagosa: Rekord po broju pobjeda drži Sennin rival

Uzbudljiva sezona Formule 1 za malo manje od mjesec dana završava, a ovog vikenda se u Brazilu vozi 21. utrka na ovogodišnjem kalendaru. Vodeći u poretku vozača je McLarenov miljenik Lando Norris s 365 bodova, a njegov momčadski kolega Oscar Piastri nalazi se na drugom mjestu s devet bodova zaostatka.

Tako se borba za titulu svjetskog prvaka seli u Brazil, na stazu dugačku 4,309 kilometara koja se sastoji od 15 zavoja, a vozači tijekom utrke voze 71 krug. Interlagos je izgrađen 1938. godine na zemljištu koje nije bilo prikladno za izgradnju stanova. Staza je ime dobila prema naselju u kojem se nalazi, a koji u doslovnom prijevodu znači između dva jezera. Prva Velika nagrada održala se 1973., a staza je kasnije preimenovana u Jose Carlos Pace, koji je ovdje pobijedio 1975. za Brabham, a dvije godine kasnije je tragično preminuo u zrakoplovnoj nesreći. Interlagos je poznat po promjenjivim vremenskim uvjetima i jakoj kiši koja je na tom području čest slučaj.

Najviše pobjeda na južnoameričkoj utrci postigao je Alain Prost koji je slavio šest puta, a legendarni Michael Schumacher je pobijedio četiri puta. Rekord za najbrži krug pripada nekadašnjem vozaču Mercedesa, Valtteri Bottasu koji je stazu prošao za minutu i 10,54 sekunde.

Interlagos je originalno bila dvostruko duža staza nego što je danas, ali zbog neravne površine se smatrala opasnom pa su je 1980. povukli s kalendara kada se preselila u Jacarepaguu u Rio de Janeiru.

Prvi zavoj na Interlagosu može biti izuzetno opasan jer ide blago nizbrdo što otežava kočenje pa može doći do sudara. Odmah nakon prvog zavoja, slijede drugi i treći, na kojemu vozači mogu izgubiti puno vremena.

- Ako pređete rubnik 10 centimetara previše, udarit ćete u tu neravninu i to vas jednostavno izvuče iz kontrole - izjavio je Nico Rosberg.

Utka se vratila na kalendar 1990-tih. Ayrton Senna jedan je od vozača koji su na Interlagosu osvojili najviše pole positiona, jedan od najupečatljivijih trenutaka dogodio se na Velikoj nagradi Brazila 1991. kada je trostruki prvak ostvario prvu pobjedu pred domaćom publikom. Senna je startao s pole positiona i gotovo cijelu utrku držao vodstvo, sve dok mu nakon 65 krugova nije krenuo otkazivati McLarenov mjenjač. Vremenske prilike nisu mu išle u prilog, na nebu su se stvarali oblaci, ali Senna je kroz ciljnu ravninu prošao prvi. To mu je bila prva pobjeda pred domaćom publikom, a slavio je i dvije godine kasnije.

Staza je preuređena između 1898. i 1990., a u obnovi je sudjelovao sam Senna. Brazilski vozač je nakon preuređenja Interlagosa dobio niz zavoja koji su nazvani "Senna S" njemu u čast.

Na ovoj stazi Ferrari je osvojio svoju posljednju vozčku titulu prvaka 2007. kada je Kimi Räikkönen uzeo naslov Lewisu Hamiltonu.