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BIVŠI IGRAČ BARCELONE

Tajni adut Kovačevića za derbi na Poljudu zabio u svojem debiju za Dinamo u Sisku

Piše Ivan Tomašković,
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Tajni adut Kovačevića za derbi na Poljudu zabio u svojem debiju za Dinamo u Sisku
Foto: GNK Dinamo
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Dinamo u prijateljskoj utakmici gostuje kod Segeste u Sisku u sklopu proslave 120. rođendana hrvatskog drugoligaša

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Nogometaši Dinama jedva su dočekali prvu reprezentativnu stanku u novoj sezoni. Prvu utakmicu u stanci igraju danas od 16 sati u Sisku kod drugoligaša Segeste

Riječ je o utakmici kojom Segesta slavi 120. rođendan. U toj utakmici trener "modrih" Mario Kovačević zbog reprezentativnih obveza na raspolaganju nema nekoliko važnih igrača (Kotarski, Mišić, Beljo, McKenna, Hoxha, Radeljić, Tabinas, Topić i Perez Vinlöf).  Također, zbog viroze otpalo je nekoliko igrača, svoj debi u dresu Dinama upisao je Dani Rodriguez.  Mladi Španjolac oporavio se od teške ozljede, već dugo aktivno trenira s prvom momčadi, a protiv Lokomotive je ostao na klupi.

Sada je bivši igrač Barcelone debitirao za 'modre' i po dobrome će pamtiti debi. Zabio je svoj prvi gol za Dinamo u svojem prvom nastupu. Gol je postigao u 33. minuti za 2-0 protiv Segeste. Utakmica je u tijeku. 

Dinamu slijedi utakmica 4. listopada u Hrvatskom kupu kod Vukovara, šest dana poslije toga očekuje ga derbi na Poljudu, a onda "modrima" slijede Anderlecht, Slaven Belupo, NEC Nijmegen i Rijeka.

LaLiga - Real Valladolid v FC Barcelona
Foto: Isabel Infantes/REUTERS

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