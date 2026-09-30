Tajni adut Kovačevića za derbi na Poljudu zabio u svojem debiju za Dinamo u Sisku

Nogometaši Dinama jedva su dočekali prvu reprezentativnu stanku u novoj sezoni. Prvu utakmicu u stanci igraju danas od 16 sati u Sisku kod drugoligaša Segeste.

Riječ je o utakmici kojom Segesta slavi 120. rođendan. U toj utakmici trener "modrih" Mario Kovačević zbog reprezentativnih obveza na raspolaganju nema nekoliko važnih igrača (Kotarski, Mišić, Beljo, McKenna, Hoxha, Radeljić, Tabinas, Topić i Perez Vinlöf). Također, zbog viroze otpalo je nekoliko igrača, svoj debi u dresu Dinama upisao je Dani Rodriguez. Mladi Španjolac oporavio se od teške ozljede, već dugo aktivno trenira s prvom momčadi, a protiv Lokomotive je ostao na klupi.

Sada je bivši igrač Barcelone debitirao za 'modre' i po dobrome će pamtiti debi. Zabio je svoj prvi gol za Dinamo u svojem prvom nastupu. Gol je postigao u 33. minuti za 2-0 protiv Segeste. Utakmica je u tijeku.

Dinamu slijedi utakmica 4. listopada u Hrvatskom kupu kod Vukovara, šest dana poslije toga očekuje ga derbi na Poljudu, a onda "modrima" slijede Anderlecht, Slaven Belupo, NEC Nijmegen i Rijeka.