Tajni humanitarci: Mala šarena životinja otkrila srce Modrićevih

Zarađivao sam više nego Maradona u Napoliju. Ali sam zaradio manje nego neki danas koji nemaju toliko uspjeha kao ja. Ali ne gledam na to tako, bavim se humanitarnim radom i pomažem koliko mogu i kome mogu. Znali su me prozivati da kako me nije sram, imam sportsku mirovinu. Ti su znali govoriti da im nisam pomogao, a njima stvarna pomoć nije trebala. Zato sam odlučio uzeti stvari u svoje ruke i pomoći onima za koje procijenim da im stvarno treba. Ja tu mirovinu uzmem i dam onima kojima zaista treba, radim to bolje nego država koja bi to trebala raditi, a ne radi.