TAKO JE, BRAĆO! Sinkovići su u Plovdivu pokorili konkurenciju i došli do zlata u Svjetskom kupu

Braća Martin i Valent Sinković pobjednici su 2. Svjetskog kupa u Plovdivu u disciplini dvojac na pariće. Nakon izravnog plasmana u polufinale i druge pozicije u polufinalnoj utrci, najtrofejniji hrvatski veslački dvojac u finalu je pokazao pravo lice i uvjerljivom utrkom stigao do velike pobjede.

Sinkovići su finalnu utrku odveslali za 6:00.97 i slavili ispred novozelandske posade, koja je završila druga s vremenom 6:05.36. Treće mjesto pripalo je kineskoj posadi s vremenom 6:06.44, dok su iza njih završile Italija s vremenom 6:11.23, Sjedinjene Američke Države sa 6:11.61 i Rumunjska s vremenom 6:20.79.

Foto: Privatni album

Nakon prvog ovosezonskog Svjetskog kupa u Sevilli, koji nije završio prema njihovim očekivanjima, Plovdiv je za braću Sinković donio veliki iskorak i potvrdu da se forma u dvojcu na pariće diže iz utrke u utrku. Finale su odveslali iznimno snažno i kontrolirano te na kraju ostvarili najbolji rezultat vikenda.

- Evo, odlična utrka, stvarno smo prezadovoljni. Lijepo je kad te iznenadi u pozitivnom smislu. Stvarno smo išli odlično, čak i blizu svjetskog rekorda i evo, ne mogu biti sretniji - rekao je Valent Sinković.

Foto: Privatni album

Posebno zadovoljan nakon utrke bio je i Martin Sinković, koji je u svom stilu prokomentirao i činjenicu da su bili vrlo blizu svjetskog rekorda:

- Ja nisam zadovoljan, nismo srušili svjetski rekord. Ali dobro, posjedujemo ga mi, pa neka bude - super. Pokazali smo da smo tu još uvijek, da možemo još uvijek dobro odveslati i zbog toga mi je posebno drago - rekao je Martin Sinković.

Pobjedom u Plovdivu Martin i Valent zaključili su prvi dio sezone Svjetskog kupa na najbolji mogući način. Nastup na trećem Svjetskom kupu preskočit će zbog priprema, a sljedeća velika provjera očekuje ih na Europskom prvenstvu, koje će se od 31. srpnja do 2. kolovoza održati u Vareseu u Italiji.