Tako je! Hrvatska pobjedom krenula u obranu naslova...

Perasović, Prkačin, Paponja, Tišma i ekipa su nam prošlo ljeto osvjetlali obraz i dokazali da ipak ima nade za hrvatsku košarku. Fantastične predstave naše košarkaške reprezentacije U-16 rezultirale su zlatom na Europskom prvenstvu u Novom Sadu gdje je Prkačin junior osvojio i nagradu za najboljeg igrača turnira.

Godina dana je prošla, a U-16 reprezentacija je na novom Euru. No ovaj put nema Prkačina, Perasovića i ekipe nego su tu novi klinci koji će pokušati nastaviti koracima svojim prethodnika. A prvi korak su uredno zapratili. Naši košarkaši su Europsko prvenstvo u Italiji započeli pobjedom i to protiv vršnjaka iz Rusije. Bila je to bitka od samog početka, no mekana ruka i koncentracija u završnici kod naših mladića presudili su za prvu pobjedu na Euru.

Briljirao je playmaker Zadra Duje Brala koji je zabio 23 poena, imao osam skokova i četiri asistencije. On je već osjetio draž osvajanja medalje jer je prošle godine sudjelovao na Euru.

Reprezentaciju vodi izbornik Mladen Erjavec, a osim Brale još nastupa igrač Cibone Noa Svoboda, Roko Rađa, sin od Dine Rađe... Mladi košarkaši pokazali su da su dostojni zamjenici sjajne zlatne generacije, no na leđima im je ostalo teško breme obzirom da smo prošle godine osvojili zlato.

Mladi reprezentativci već u subotu imaju novi susret kada ih od 21 sat čeka reprezentacija Italije i tada ćemo znati koliko ova reprezentacija može na ovome Euru...

