Tako ne dominiraju ni Ameri u košarci, Francuzi u rukometu...

Ma to nemaju ni košarkaši SAD-a, ni rukometaši Francuske, Švedske... Nitko u svjetskim momčadskim sportovima - barem onima najpopularnijima u Hrvatskoj - ne dominira kao "barakude" u vaterpolu!

Sedmo svjetsko prvenstvo, sedma medalja za redom! U nogometnom svijetu nitko nije bio ni blizu takvom pothvatu, u rukometu je rekorder Švedska sa šest uzastopnih svjetskih medalja (1990. - 2001.), dulje su dominirali jedino košarkaši SSSR-a (kasnije Rusije) s deset uzastopnih SP-a s medaljom (1963. - 1998.), te Jugoslavije s osam od 1963. do 1990.

Andro Bušlje (35) i Maro Joković (31) igrali su i na početku toga niza, kada je Rudićeva družina (Vićan, Pavić, Burić, Vrdoljak, Kunac, Smodlaka, Đogaš, Marković, Barač, Hinić, Bošković) 2007. u Melbourneu srušila JAR, Australiju, SAD, Rusiju, Srbiju i Mađarsku i prvi put donijela Hrvatskoj svjetsko zlato.

- Dva dana su prošla u boli i tuzi jer sanjali smo to zlato i onda onako izgubili od Španjolske. Tko nije u sportu, ne može znati koliko se teško dići nakon toga i osvojiti medalju. To čini veliku razliku između velikih momčadi i onih koje to nikad neće biti! Zato i jesmo uvijek na postolju. Mi smo krema, vrh svjetskog vaterpola i zato sam sretan što sam na čelu ovakve reprezentacije - ushićeno je govorio

Maro Joković odigrao je turnir života. Preuzeo je odgovornost kad su "barakude" iznenada ostale bez Sandra Sukna i završio kao ponajbolji igrač SP-a, najbolji igrač utakmice za broncu (šest golova, bez promašaja!) i drugi strijelac SP-a (19 golova, Crnogorac Ivović zabio je 21).

Sad je pred momcima zaslužen odmor. Zajedno su, kao jedna velika obitelj, gotovo dva mjeseca, iza njih su deseci treninga, puno velikih utakmica i dvije medalje (srebro na Svjetskoj liig, bronca na Svjetskom prvenstvu).

Nek' napune baterije jer već u svibnju je Europsko prvenstvo u Budimpešti. I nova prilika da ulove Olimpijske igre.