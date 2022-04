Tako to rade majstori: Benzema promašio zadnja dva penala pa prodao 'panenku' Edersonu

Fenomenalni francuski napadač Real Madrida, Karim Benzema, ostavio je nadu 'kraljevskom' klubu u borbi za plasman u daljnju fazu natjecanja najelitnijeg europskog natjecanja.

Manchester City slavio je s 4-3 u nevjerojatnoj utakmici polufinala u kojoj je Benzema za Madriđane zabio dva gola.

Iako su domaćini dominirali od samog početka susreta te su u susret ušli kao veliki favoriti, momčad Carla Ancelottija dokazala je da ih se ne smije otpisati, posebice kada je u njihovim redovima sjajni Benzema.

U 32. minuti susreta, kada je City imao dva gola prednosti, Benzema je smanjio na 2-1, a u 80. minuti susreta je iz penala tresao mrežu Edersona.

Naime, Karim je bio najviši u skoku te je pucao glavom nakon čega se lopta odbila u ruku Laporte, te je sudac pokazao penal za Real. Riskirao je te je s bijele točke panenkom zabio drugi gol u susretu za konačnih 4-3.

Benzema je u prvenstvenoj utakmici protiv Osasune promašio čak dva penala, a od posljednjih 12, promašio je čak četiri. Francuski napadač je ovim golom prestigao Roberta Lewandowskog na listi strijelaca Lige prvaka ove sezone (14-13).

- Poraz nikad nije dobar, ali važno je to da se nismo predali. Moramo na Bernabeu, trebamo navijača kao nikad i izvest ćemo čaroliju potrebnu za prolazak dalje. Uđete li u utakmicu bez samopouzdanja, onda se ovakve stvari događaju i brzo ste dva gola u minusu - rekao je Benzema i dodao:

- City je dobra momčad, a recimo da je nama u ovoj utakmici nedostajalo malo od svačega na početku. Malo ambicije, malo pritiska i malo više vjere. Imali smo to kasnije. Panenka? Imam vjere u sebe, napravio sam to i bilo je zabavno. Promašio sam prije neke jedanaesterce, no onaj tko ih ne puca taj ih niti ne promašuje.

Madriđani i Manchester City uzvrat će igrati na Santiago Bernabeu iduće srijede.

Najčitaniji članci