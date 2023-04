Talentirani junior želi napustiti Dinamo: Čačić je rekao da će mu dati šansu. Skupio je 29 minuta

Gabrijel Rukavina (19) najmlađi je član seniorske momčadi Dinama. No čak ni uz probleme s napadom modrog kluba nije dobio previše šanse ove godine, svega 29 minuta u tri utakmice. Njegov otac Tomislav (48), bivši igrač Osijeka, Dinama i Hajduka, otvoreno je poručio vodstvu kluba da razmišlja o transferu sina.

- Situacija nije dobra za Gabrijela, a rekao bih ni za Dinamo. Dosta je pisano o tome da je Gabrijel bio na meti nekoliko jakih europskih klubova, ali odlučili smo se za ostanak u Dinamu. Na prvu nam je mjestu bio Gabrijelov razvoj, a u Dinamu nam je predočen projekt koji smo doživjeli kao jako dobar. Zato je Gabrijel i ostao. Međutim taj se dogovor nije provodio u stvarnosti - rekao je Tomislav Rukavina za Sportske novosti.

Kaže, nitko mu ne daje odgovor gdje je problem.

- Sjeli smo i složili se da imamo problem s Gabrijelovim razvojem. Čačić je rekao da će mu dati priliku, ali već je odigrano 11 proljetnih utakmica, a Gabrijel je u njima skupio 29 minuta. Ukratko, nije dobio priliku. Znamo da Čačić nije samo trener, on je i sportski direktor koji stoga kompletno kreira Dinamovu stručnu viziju, a ona za Gabrijela očito nije dobra.

Ugovor mu traje do 2028., ali Gabrijelov otac želi pronaći sredinu u kojoj će mu sin igrati, a ne samo dobivati plaću.

- Do ove zime govorili su nam da je na njegovoj poziciji neprikosnoven Oršić, a sada je to Ivanušec. Naravno da to nikome nije sporno, ali ni Oršić ni Ivanušec nisu igrali baš svaku utakmicu, a Gabrijel ni bez njih na terenu nije mogao doći do prilike. Šteta, jer Oršić i Ivanušec su sjajni igrači, uz njih je Gabrijel mogao puno toga naučiti i napredovati. No ne možeš napredovati s 29 minuta u sezoni - rekao je Rukavina.

