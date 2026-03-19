U SPLITU SE NADAJU

Talentirani Španjolac mogao bi ostati u Hajduku, ali uz uvjet...

Piše Jakov Drobnjak
Hajduk i Varaždin sastali se u 15. kolu SuperSport HNL-a | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

S Al Qadisahom ga ugovor veže do 2028. godine, a Almena s Hajdukom postigao usmeni dogovor da će, ako postane slobodan igrač, klub s Poljuda biti njegov izbor. U Hajduku je na posudbi

Iker Almena (21) u Hajduk je stigao na jednogodišnju iz saudijskog Al Qadisaha, a mogao bi ostati i dulje. Iako splitski klub nema opciju otkupa ugovora, Almena u Hajduku može ostati ako raskine ugovor sa saudijskim klubom, piše Germanijak. S Al Qadisahom ga ugovor veže do 2028. godine, a Almena s Hajdukom postigao usmeni dogovor da će, ako postane slobodan igrač, klub s Poljuda biti njegov izbor.

Postoje naznake da bi Almena mogao ostati. U Hajduku ga cijene i rado bi ga voljeli vidjeti u klubu, a prilog tome ide i nesretni rat na Bliskom Istoku. Ipak, ima i nekoliko otežavajućih okolnosti. Almena je u Al Qadisah došao za pet milijuna eura iz Girone, što je velik novac, a i Saudijci nisu lagani pregovarači. Almena je u Saudijsku Arabiju stigao kao veliki talent 2024. godine, ali se nije snašao te je u 17 utakmica samo jednom asistirao. Nakon toga "pobjegao" je u Hajduk i pokazao da zna i može.

Ipak, Hajduk je bez Španjolca skoro dva mjeseca. Zadnji put je igrao 25. siječnja u porazu Hajduka od Istre 2-1 na Poljudu i ozlijedio gležanj. Početne prognoze najavljivale su pauzu od svega nekoliko tjedana, najviše tri. Almena je u međuvremenu čak i krenuo s treninzima, ali su se bolovi ponovno pojavili. Iako su liječnici smatrali da bi mogao izdržati i veća opterećenja od samih treninga, on i dalje osjeća nelagodu te još nije spreman vratiti se natjecateljskom ritmu.

Bit će van pogona još sigurno dvije utakmice, a onda bi u finišu prvenstva trebao pomoći Hajduku dohvatiti pobjede i bodove. Još je mlad, u svibnju će napuniti 22 godine i zaista bi iduće sezone mogao biti važna karika u momčadi Hajduka. Za to mora raskinuti ugovor sa Saudijcima, što nije lagano, ali je realno i hajdukovci se s pravom nadaju da će se to ostvariti.

