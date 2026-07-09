Talijan Cobolli povrdio dolazak na ATP Umag, Mikrut otkazao

Talijanski tenisač Flavio Cobolli, ovogodišnji finalist Roland Garrosa koji je u srijedu poražen u četvrtfinalu Wimbledona, koji je predstavljen kao najveća zvijezda 36. izdanja umaškog ATP turnira "Plava Laguna Croatia Open", potvrdio je svoj dolazak, objavio je dikretor turnira Tomislav Poljak.

"Sa zadovoljstvom možemo potvrditi da dolazak prve zvijezde turnira Flavija Cobollija nije upitan. To je nešto čega smo se najviše bojali, zbog eventualnog uspjeha u Wimbledonu, a ostvario ga je ulaskom u četvrtfinale. No, Flavio je potvrdio dolazak i već će od subote biti u Umagu", rekao je Poljak gostujući u četvrtak u emisiji "Dobro jutro, Hrvatska" na Hrvatskoj televiziji.

Foto: Marko Djurica

Cobolli je trenutačno deseti tenisač svijeta, a u Umagu će nastupiti s najboljim renkingom u karijeri, jer će nakon wimbledonskog četvrtfinala napredovati za još jedno mjesto i biti na devetom mjestu pojedinačne ATP ljestvice.

Od istaknutih tenisača koji su se našli na prijavnoj listi ovogodišnjeg Croatia Opena, otpao je nekadašnji član društva Top 10 Poljak Hubert Hurkacz, koji će od ponedjeljka biti na 68. mjestu ATP ljestvice. Hurkacz i Umag se tako već drugu godinu zaredom nisu uspjeli spojiti, a oba puta se ispriječila ozljeda. Naime, 29-godišnji Poljak je u nedjelju zbog ozljede predao meč osmine finala u Wimbledonu Nijemcu Struffu, kad je zaostajao 2-4 u petom setu. S obzirom na to da nije imao dovoljno vremena za oporavak i Hurkacz je morao otkazati nastup na Croatia Openu.

Iako je zbog ozljede odustao od ovotjednog nastupa na Challengeru u rumunjskom Iasiju, nastup dvostrukog umaškog četvrtfinalista 20-godišnjeg Splićanina Dine Prižmića nije upitan.

Nažalost, zbog ozljede ramena je svoj nastup morao otkazati 22-godišnji Splićanin Luka Mikrut koji je trebao biti jedan od trojice dobitnika pozivnice za glavni turnir. Umjesto njega pozivnicu je zaslužio 20-godišnji Osječanin Matej Dodig, koji je u ovom tjednu brani naslov na ATP Challengeru u Trstu i zasada je došao do četvrtfinala. Dodig je prije dvije godine također nastupio s pozivnicom u glavnom ždrijebu i u debiju došao do svoje prve pobjede na ATP Touru svladavši Enza Couacauda.

Varaždin: Konferencija za medije reprezentacije Hrvatske uoči Davis Cup susreta s Danskom | Foto: Marko Prpic/PIXSELL

"S preostale dvije pozivnice ćemo čekati do posljednjeg trenutka, jer pratimo još rezultate na ovotjednim turnirima, ali one su prvenstveno namijenjene mladim hrvatskim tenisačima koji u Umagu imaju priliku pokazati se u najboljem svjetlu", rekao je Poljak.

Uz Cobollija, u Umagu će nastupiti još četvorica tenisača koji se trenutno nalaze među 40 na ATP ljestvici, a to su Španjolac Alejandro Davidovich Fokina (ATP - 23.), Argentinac Tomas Martin Etcheverry (ATP - 32.), Talijan Matteo Arnaldi (ATP - 35.) i Belgijac Alexander Blockx (ATP - 36.). Poljak je posebno izdvojio 21-godišnjeg belgijskog tenisača.

"Blockx je 2005. godište, kao i naš Dino Prižmić. Njihovo rivalstvo pratim otako su imali 10, 11 godina. Danas su to momci od 20, 21 godine, koji su na pragu ulaska među najbolje na svijetu. Blockx je već 36., a i Dino će tu biti jako brzo. To je ta priča koju Umag priča iz godine u godinu. Veselimo se da ćemo ljubiteljima tenisa moći ponuditi nekakav pogled u tenisku sutrašnjicu i kako izgledaju te mlade teniske zvijezde koje bi u godinama koje dolaze trebale vladati ATP Tourom", poručio je direktor Plava Laguna Croatia Opena.

Turnir će započeti u subotu kvalifikacijskim mečevima koji će ove godine biti posebno zanimljivi, jer će se za plasman u glavni ždrijeb boriti i dvojica bivših umaških pobjednika: 33-godišnji Talijan Marco Cecchinato koji je u Stella Marisu slavio 2018. te 36-godišnji Srbin Dušan Lajović koji ga je naslijedio na tronu godinu dana poslije.

Ždrijeb za glavni turnir bit će održan u subotu.