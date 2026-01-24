Obavijesti

SPUST U KITZBüHELU

Talijan Franzoni slavio na Streifu, Odermattu 'za dlaku' izmakla prva pobjeda u spustu

Piše HINA,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: Lisi Niesner

Ovom pobjedom, Talijan, koji je osvojio rekordnu nagradu pobjednika od 101.000 eura (bruto), prekinuo je i švicarsku dominaciju u spustu nakon četiri pobjede u prve četiri utrke sezone

Admiral

Talijan Giovanni Franzoni pobjednik je spusta kojeg su skijaši u subotu vozili za Svjetski kup u Kitzbühelu, dok je Švicarac Marco Odermatt zauzeo drugo mjesto.

Pokretanje videa...

Filip Zubčić 00:23
Filip Zubčić | Video: Hrvatski skijaški savez

Franzoni je na brzoj stazi Streif proslavio svoju drugu pobjedu u Svjetskom kupu s vremenom 1:52.31 minuta, nakon pobjede u superveleslalomu u Wengenu prošlog tjedna. Vodeći u ukupnom poretku Švicarac Odermatt  za njim je zaostao sedam stotinki (1:52.38) i tako propustio ostvariti prvu pobjedu u spustu u Kitzbühelu i 54. u Svjetskom kupu.  Treći je sa 39 stotinki sporijim vremenom bio Francuz Maxence Muzaton koji je startao kao 29.

FIS Alpine Ski World Cup - Men's Downhill
Foto: Lisi Niesner

Ovom pobjedom, Talijan, koji je osvojio rekordnu nagradu pobjednika od 101.000 eura (bruto), prekinuo je i švicarsku dominaciju u spustu nakon četiri pobjede u prve četiri utrke sezone.

U poretku spustaša prvi je Odermatt s 460 bodova, drugi je Franjo Von Allmen, koji je danas završio kao 15., s 298 bodova, a treći je Franzoni sa 216. bodova. Odermatt je povećao prednost u ukupnom poretku, on ima 1285 bodova, dok drugi Norvežanin koji nastupa za Brazil Liucas Barathen Pinheiro ima 618. Treći je Norvežanin Atle Lie McGrath s 578 bodova. 

