Ovom pobjedom, Talijan, koji je osvojio rekordnu nagradu pobjednika od 101.000 eura (bruto), prekinuo je i švicarsku dominaciju u spustu nakon četiri pobjede u prve četiri utrke sezone
Talijan Franzoni slavio na Streifu, Odermattu 'za dlaku' izmakla prva pobjeda u spustu
Talijan Giovanni Franzoni pobjednik je spusta kojeg su skijaši u subotu vozili za Svjetski kup u Kitzbühelu, dok je Švicarac Marco Odermatt zauzeo drugo mjesto.
Pokretanje videa...
Franzoni je na brzoj stazi Streif proslavio svoju drugu pobjedu u Svjetskom kupu s vremenom 1:52.31 minuta, nakon pobjede u superveleslalomu u Wengenu prošlog tjedna. Vodeći u ukupnom poretku Švicarac Odermatt za njim je zaostao sedam stotinki (1:52.38) i tako propustio ostvariti prvu pobjedu u spustu u Kitzbühelu i 54. u Svjetskom kupu. Treći je sa 39 stotinki sporijim vremenom bio Francuz Maxence Muzaton koji je startao kao 29.
Ovom pobjedom, Talijan, koji je osvojio rekordnu nagradu pobjednika od 101.000 eura (bruto), prekinuo je i švicarsku dominaciju u spustu nakon četiri pobjede u prve četiri utrke sezone.
U poretku spustaša prvi je Odermatt s 460 bodova, drugi je Franjo Von Allmen, koji je danas završio kao 15., s 298 bodova, a treći je Franzoni sa 216. bodova. Odermatt je povećao prednost u ukupnom poretku, on ima 1285 bodova, dok drugi Norvežanin koji nastupa za Brazil Liucas Barathen Pinheiro ima 618. Treći je Norvežanin Atle Lie McGrath s 578 bodova.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+