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LUKA GA PAMTI

Talijan koji je laktom raskrvario Modrića otkrio o čemu su pričali

Piše Luka Tunjić,
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Talijan koji je laktom raskrvario Modrića otkrio o čemu su pričali
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / ipa-agency.net
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Locatelli otkrio da je s Modrićem pričao o gadnoj ozljedi jagodične kosti zbog koje je hrvatski kapetan skoro nastupao s maskom na SP-u

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Zbog Juventusova kapetana Manuela Locatellija, hrvatski reprezentivac Luka Modrić (40) skoro je nastupao sa zaštitnom maskom na Svjetskom prvenstvu u SAD-u. Podsjetimo, kapetan "vatrenih" zadobio je gadnu ozljedu jagodične kosti u derbiju Serie A na kraju prošle sezone.

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Modrić je pauzirao nekoliko utakmica zbog ozljede, a dvojac se u nedjelju navečer opet susreo u trećem kolu prvenstva, a utakmica je završila 1-1 nakon golova Alphadja Cissea i Federica Gattija.

Locatelli je nakon utakmice otkrio kako je razgovarao s Modrićem, a tema razgovora bio je njihov incident: "Pitao sam ga kako mu je jagodična kost. Već smo se bili čuli porukama," rekao je Talijan koji je istaknuo i kako mu je čast poznavati Modrića i igrati protiv njega te da je hrvatski kapetan primjer drugim nogometašima.

CALCIO - Serie A - AC Milan vs Juventus FC
Foto: Fabrizio Carabelli/IPA Sport / ipa-agency.net

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