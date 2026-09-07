Talijan koji je laktom raskrvario Modrića otkrio o čemu su pričali

Zbog Juventusova kapetana Manuela Locatellija, hrvatski reprezentivac Luka Modrić (40) skoro je nastupao sa zaštitnom maskom na Svjetskom prvenstvu u SAD-u. Podsjetimo, kapetan "vatrenih" zadobio je gadnu ozljedu jagodične kosti u derbiju Serie A na kraju prošle sezone.

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Modrić je pauzirao nekoliko utakmica zbog ozljede, a dvojac se u nedjelju navečer opet susreo u trećem kolu prvenstva, a utakmica je završila 1-1 nakon golova Alphadja Cissea i Federica Gattija.

Locatelli je nakon utakmice otkrio kako je razgovarao s Modrićem, a tema razgovora bio je njihov incident: "Pitao sam ga kako mu je jagodična kost. Već smo se bili čuli porukama," rekao je Talijan koji je istaknuo i kako mu je čast poznavati Modrića i igrati protiv njega te da je hrvatski kapetan primjer drugim nogometašima.