Talijan želi Modrića na istoku Europe: 'Bila bi to odlična stvar za ligu i mlade igrače ondje'

Hrvatski maestro Luka Modrić (40) odigrao je sjajnu utakmicu protiv Gane u kojoj su 'vatreni' slavili 2-1. Predvodio je 'vatrene' od prve do zadnje minute i uz asistenciju je odigrao nevjerojatno srčanu utakmicu.

Golove su postigli Petar Sučić i Nikola Vlašić, a za Gance je nakon prekida pogodio Derrick Luckassen. Hrvatska je kao druga u skupini L prošla dalje i u šesnaestini finala igrat će protiv Portugala u petak, 3. srpnja, u 1.00 sati u noći. Zanimljivo stajalište oko hrvatskog kapetana iznio je bivši trener Lazija, Venecije i Zenita te nekadašnji izbornik ruske reprezentacije Oreste Cinquini (78) za ruski RB Sport.

- Modrić ima 41 godinu i dalje je izvanredan igrač, ali mislim da će mu iduća sezona biti zadnja. Mislim da će je provesti u Milanu.

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Smatra kako Hrvatska nema šanse da postane svjetski prvak.

- Sveukupno gledano Hrvatska ima odličnu momčad, ali nemaju nikakve šanse za osvajanje SP-a. Francuska je daleko bolja od svih i glavni su favoriti za osvajanje Mundijala.

Volio bi vidjeti Modrića u ruskoj ligi na zalasku karijere.

- Modrićev bi dolazak bio nevjerojatna stvar za rusku ligu. Bila bi to odlična ideja jer bi prenosio iskustvo mladim igračima.