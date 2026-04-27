Talijani hvale Modrića: 'Kao i obično, don Luka je vođa ekipe'

Milan i Juventus su u nedjelju u derbiju 34. kola talijanske Serie A odigrali 0-0. Gledatelji na San Siru nisu vidjeli pogotke, ali mogli su svjedočiti još jednoj vrlo dobroj utakmici hrvatskog maestra Luke Modrića (40). Hrvatski nogometaš napustio je igru u 80. minuti utakmice kada ga je zamijenio Ardon Jashari. U 76. minuti susreta u zračnom duelu sudario se s Manuelom Locatellijem i morao je napustiti teren i izaći iz igre,

Talijanska štampa ga je nahvalila, a prvi u redu bio je Eurosport Italija.

- Kao i obično, on je vođa momčadi. Uvijek je bio na pravom mjestu, u pravo vrijeme. Koristan u kreaciji viška igrača i pažljiv u upravljanju posjeda. Tehnički je bio uvijek izvrstan.

Calciomercato je bio maštovitiji u opisu kapetana 'vatrenih'.

- Bila je to inteligencija primijenjena na nogomet i još jedna lekcija hrvatskog veznjaka. U kompliciranoj, čvrstoj i taktičkoj utakmici kvaliteta Hrvata bila je dašak kisika. Nikada se ne štedi, bori se centimetar po centimetar i za svaku loptu i to do snažnog, ali slučajnog sudara s Locatellijem.

Statistika Luke Modrića na derbiju.

Virgilio Italia naglasio ej njegovu eleganciju i kontrolu posjeda.

- Bio je elegantan i efektivan tijekom posjeda, a njegov performans nije odraz prosječne utakmice koju su odigrali Milan i Juventus.

Slične pohvale dao je i portal Milan News.

- Pokazao je klasu sa svakim dodirom lopte. Svojim pokretima tjerao je Locatellija na ples. Don Luka se uopće ne da zastrašiti i dobro se snalazi u raznim tranzicijama.

Milan je treća momčad prvenstva i nakon 34 kola imaju 67 bodova. 'Stara dama' je na 64 boda i zauzima četvrtu poziciji. 'Rossoneri' do kraja prvenstva igraju još sa Sassuolom, Atalantom, Genoom i Cagliarijem, a Juventus s Veronom, Lecceom, Fiorentinom i Torinom.