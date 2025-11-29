Obavijesti

Sport

Komentari 0
IMPRESIONIRANI HRVATOM

Talijani hvale Modrića: Najbolji je u Europi, naviknut je biti na vrhu tablice i titula nije iluzija...

Piše Issa Kralj,
Čitanje članka: 1 min
Talijani hvale Modrića: Najbolji je u Europi, naviknut je biti na vrhu tablice i titula nije iluzija...
6
Foto: Daniele Mascolo

Od kada je došao među 'rossonere' Modrić pokazuje kako je i u četrdesetima svjetska klasa, a talijanska Gazzetta dello Sport nahvalila je hrvatskog veznjaka uoči utakmice protiv Lazija.

Momčad Massimiliana Allegrija (58) će večeras ugostiti Lazio od 20:45 sati u 13. kolu talijanske Serie A. Milan lovi dva boda zaostatka za vodećom Romom koja trenutačno ima 27 bodova. Talijanska Gazzetta dello Sport uoči derbija osvrnula se na formu hrvatskog veznjaka Luke Modrića koji ne prestaje oduševljavati nogometnu javnost. 

"Luka zna kako to napraviti. Jer je u svojoj karijeri osvojio sve što se može osvojiti i naviknut je biti na vrhu tablice. Lukine se noge neće tresti jer je već pokazao da zna kako ih koristiti, i to na veliki način – ne samo kako bi stvarao nogomet, već i kako bi pomogao momčadi kada nije u posjedu, svojim intervencijama kao vezni igrač" piše Gazzeta u tekstu. 

Serie A - AC Milan v AS Roma
Foto: Daniele Mascolo

Modrić je svaki puta u ovih 12 kola bio u početnoj postavi, a samo jednom nije odigrao svih 90 minuta. Talijani napominju važnost Modrićeve uloge u osvajanju Scudetta u dresu Milana. 

"Prije nepunih tri mjeseca proslavio je 40. rođendan, a već je odigrao više od tisuću minuta u ligi (1.055, točnije)" pišu Talijani i ističu kako još Cristiano Ronaldo i Thiago Silva u četrdesetima igraju na toj razini, ali u slabijim ligama.

"Čini se kao da je prošla vječnost otkako su Max Allegri i Luka postavili stvari na svoje mjesto u Milanellu, stoga Scudetto s drugom zvjezdicom više nije iluzija" 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 0
FOTO Top 10 promašaja Dinama: Među njima i napadač bez gola
KAKO SU OTIŠLI MILIJUNI

FOTO Top 10 promašaja Dinama: Među njima i napadač bez gola

U Dinamu su velike, milijunske svote, plaćali za svjetske prijevare, nasjedali na lažne životopise... Danas navijači propitkuju kupnju silnih stranaca, ali oni još nisu ni blizu ovih deset igrača
FOTO Medicinska sestra najveća je navijačica Kovačeve ekipe: 'Navijam do zadnje sekunde'
PODRŠKA KOJA ŽIVOT ZNAČI

FOTO Medicinska sestra najveća je navijačica Kovačeve ekipe: 'Navijam do zadnje sekunde'

Kim Schwester ima milijun pratitelja na društvenim mrežama, a najdraži joj je igrač legendarni Marco Reus, kojeg je nazvala i ljubavi njezina života. Trenirala je kicboks, voli golf, a radi kao medicinska sestra
Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica
SVE NA JEDNOM MJESTU

Ljestvica i raspored HNL-a, Kupa i Europe. Satnica svih utakmica

RASPORED I LJESTVICA HNL-a Prvi dio sezone domaćeg prvenstva završava vikend prije Božića, a drugi dio zadnjeg vikenda u svibnju. Dinamo se natječe u Europskoj, Rijeka u Konferencijskoj ligi

OSTALO

24sata logo

24sata © 2025