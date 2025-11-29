Talijani hvale Modrića: Najbolji je u Europi, naviknut je biti na vrhu tablice i titula nije iluzija...

Momčad Massimiliana Allegrija (58) će večeras ugostiti Lazio od 20:45 sati u 13. kolu talijanske Serie A. Milan lovi dva boda zaostatka za vodećom Romom koja trenutačno ima 27 bodova. Talijanska Gazzetta dello Sport uoči derbija osvrnula se na formu hrvatskog veznjaka Luke Modrića koji ne prestaje oduševljavati nogometnu javnost.

"Luka zna kako to napraviti. Jer je u svojoj karijeri osvojio sve što se može osvojiti i naviknut je biti na vrhu tablice. Lukine se noge neće tresti jer je već pokazao da zna kako ih koristiti, i to na veliki način – ne samo kako bi stvarao nogomet, već i kako bi pomogao momčadi kada nije u posjedu, svojim intervencijama kao vezni igrač" piše Gazzeta u tekstu.

Foto: Daniele Mascolo

Modrić je svaki puta u ovih 12 kola bio u početnoj postavi, a samo jednom nije odigrao svih 90 minuta. Talijani napominju važnost Modrićeve uloge u osvajanju Scudetta u dresu Milana.

"Prije nepunih tri mjeseca proslavio je 40. rođendan, a već je odigrao više od tisuću minuta u ligi (1.055, točnije)" pišu Talijani i ističu kako još Cristiano Ronaldo i Thiago Silva u četrdesetima igraju na toj razini, ali u slabijim ligama.

"Čini se kao da je prošla vječnost otkako su Max Allegri i Luka postavili stvari na svoje mjesto u Milanellu, stoga Scudetto s drugom zvjezdicom više nije iluzija"