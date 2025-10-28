Obavijesti

ODJECI DERBIJA

Talijani hvale Pašalića, Jurić: Bili smo triput bolji od Milana

Piše Domagoj Vugrinović,
Čitanje članka: 2 min
Foto: Daniele Mascolo

Postojala je samo jedna momčad na terenu. Šteta, zaslužili smo više bodova. Dečki do sada nisu loše odigrali nijednu utakmicu, osim prvog poluvremena protiv Cremonesea, naglasio je hrvatski stručnjak

Nogometaši Atalante i Milana remizirali su 1-1 u susretu 9. kola talijanske Serie A. Momčad Milana povela je već u četvrtoj minuti kada je Samuele Ricci postigao svoj prvi gol u sezoni. Atalanta je izjednačila u 35. minuti pogotkom Ademole Lookmana, kojem je precizno asistirao Mario Pašalić. Hrvatski veznjak brzom je dodavanjem pronašao Nigerijca desetak metara od gola, a Lookman je snažnim udarcem pogodio uz prvu stativu i ostavio vratara Mikea Maignana bez ikakve šanse.

Pašalić je prema ocjenama Football Italije bio najbolji igrač susreta. Istaknuli su da je odigrao sjajnu utakmicu, neprestano stvarajući prilike i donoseći prevagu u sredini terena. Njegova ključna asistencija za izjednačujući pogodak dodatno je potvrdila njegovu važnost u Jurićevoj momčadi.

UEFA Champions League - Atalanta v Club Brugge
Foto: Daniele Mascolo

Atalanta je ovim remijem produžila niz na osam utakmica bez poraza, a trener Ivan Jurić izrazio je zadovoljstvo igrom svoje momčadi u razgovoru za DAZN.

- Dominirali smo od početka do kraja izuzev 5-10 minuta u drugom poluvremenu. Bili smo triput bolji od Milana koji je imao samo jedan udarac i zabio je gol. Postojala je samo jedna momčad na terenu. Šteta, zaslužili smo više bodova. Dečki do sada nisu loše odigrali nijednu utakmicu, osim prvog poluvremena protiv Cremonesea. Ako nastavimo ovako, pobjede će doći i bit ćemo jako dobri - rekao je pa dodao:

NEZADOVOLJAN REMIJEM Modrić: Uz dužno poštovanje, Pisu smo doma morali pobijediti
Modrić: Uz dužno poštovanje, Pisu smo doma morali pobijediti

- Stvorili smo mnogo prilika za postizanje golova. Mislim da smo jako dobro osvajali lopte i stvarali prilike u tranziciji. Bili smo mirni s loptom u nogama, dok se Allegrijeva momčad branila duboko u svojoj polovici. Uvjeren sam da ćemo biti dobri u nastavku sezone. Lookman? On je spektakl. Jako sam sretan zbog njega. Odlična utakmica i odličan gol.

Serie A - Atalanta v AC Milan
Foto: Daniele Mascolo

Remijem obje momčadi mogu biti zadovoljne, ipak momčad iz Bergama može žaliti za propuštenoj prilici sa samog kraja utakmice kada je Zappacosta umalo savladao Maignana. Bio je ovo i peti remi za redom Jurićeve momčadi.

