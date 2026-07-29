Talijani: 'Inter i Napoli obratite pažnju na Valinčića, zabio je gol kao legendarni Maicon...'

Junak pobjede Dinama protiv Thuna u uzvratu 2. pretkola Lige prvaka bio je Moris Valinčić. Švicarci su na Maksimiru poveli pogocima Brightona Labeaua (4) i Marca Burkia (22), no Burki je isključen u 67. minuti. Dion Drena Beljo (74) i Lukas Kačavenda (78) su odveli utakmicu u produžetke.

Nakon što je nakon 90 minuta bilo 2-2, Dinamo je uspio potpuno okrenuti. Desni bek Dinama u 112. minuti primio je loptu na svojoj polovici, pretrčao je više od 50 metara i s ruba kaznenog prostora uputio snažan udarac desnom nogom koji je završio u gornjem kutu gola.

- Inter i Napoli obratite pažnju na Valinčića: odlučio je susret u Ligi prvaka i zabio gol u stilu Maicona - piše talijanski Calciomercato.

Zagreb: GNK Dinamo i FC Thun u uzvratnoj utakmici 2. pretkola UEFA Lige prvaka | Foto: Igor Soban/PIXSELL

Inače, Valinčićeve igre već duže vrijeme prate talijanski klubovi, prije svih Inter i Napoli. Oba kluba razmatrala su njegov angažman još prošle zime, ali su pregovori zaustavljeni zbog ozljede. On ima ugovor s Dinamom do lipnja 2029. godine i prema Transfermarktu vrijedi 2.5 milijina eura.

Talijani pažnju skreću i španjolskog stopera Sergija Domingueza izdanak Barcelonine škole, kojeg prati Lazio.