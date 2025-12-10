Talijanski mediji su se raspisali o tome kako bi Inter što prije htio srediti posao oko Branimira Mlačića jer su se u igru uključili i drugi europski klubovi. Pišu kako je Interu plan uskoro ugostiti delegaciju Hajduka
Talijani: Interu se žuri 'ugrabiti' Mlačića jer ga želi i Liverpool...
Branimir Mlačić je sve bliže milanskom Interu, a sada su o tome počeli pisati i talijanski mediji. Stoper Hajduka glavna je metar Intera na zimu, čini se kako bi se pregovori mogli i ubrzati. Kako je objavio insajder Nicolo Schira, Mlačić je već potvrdio da želi doći u Inter te bi uprava milanskog kluba sve mogla riješiti u siječnju.
POGLEDAJTE VIDEO:
Pokretanje videa...
Sve utakmice SuperSport HNL-a gledajte samo na MAXSport kanalu Hrvatskog Telekoma.
Naime, kako piše talijanski Tuttosport, Interu se žuri osigurati Mlačićev potpis jer su se počeli uplitati i drugi klubovi. Španjolski mediji su objavili da se o njemu raspituje Real, a Talijani pišu da su se u utrku za Hajdukova dragulja uključili Liverpool i Olympique Marseille. Upravo zato bi sportski direktor Intera Piero Ausilio i njegov suradnik Dario Baccin, koji Mlačića prate već tjednima, uskoro mogli održati sastanak s predstavnicima Hajduka u Milanu i praktički završiti posao.
Kako pišu Talijani, cijena bi trebala biti pet milijuna eura, a još nije sigurno hoće li ga Inter ostaviti u Hajduku do ljeta na posudbi ili ga odmah priključiti U-23 momčadi da se tamo razvija pod njihovim okom. Inter je ozbiljno zagrizao za Mlačića i ne želi ga prepustiti nikome drugome te bi u siječnju Hajdukov talent Poljud mogao zamijeniti San Sirom.
Mlačić je ove sezone neizostavan u obrani Hajduka te je odigrao 16 utakmica te dva puta asistirao. Nedavno je i produžio ugovor s "bilima" do 2030. godine. Ostaje za vidjeti što nosi siječanj i hoće li Mlačić odmah mijenjati sredinu.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+