Talijani javili radosnu vijest: Modrić došao na trening Milana

Talijanski mediji u utorak su objavili da se Luka Modrić, kapetan hrvatske nogometne reprezentacije i član Milana, tijekom jutra pojavio u trening centru talijanskog prvoligaša. Po prvi puta nakon operativnog zahvata Modrić se pojavio u Milanellu, s tim da talijanski mediji ne pišu je li 40-godišnji hrvatski nogometaš obavljao neku vrstu treninga ili je samo posjetio svoje suigrače.

Modrić se ozlijedio 26. travnja na utakmici Milana i Juventusa i to nakon sudara sa suparničkim igračem Locatellijem. Brzo se potom podvrgnuo operativnom zahvatu jagodične kosti, a prve informacije iz Milana su govorile da je Modrićeva sezona time završila.

U posljednjim danima počele su iz Milana stizati drugačije informacije po kojima je moguće da se Modrić na travnjake vrati i prije kraja sezone. Dolazak u Milanello, pišu talijanski mediji, dodatan je korak prema bržem povratku hrvatskog veznog igrača.

Do kraja sezone Milan igra na domaćem terenu protiv Atalante 10. svibnja, potom gostuje kod Genoe 17. svibnja i sezonu završava domaćim ogledom protiv Cagliarija 24. svibnja. Još uvijek Milan nije osigurao nastup u Ligi prvaka iduće sezone za što mu je potrebno biti među četiri najbolje momčadi Serie A. Milan je trenutačno treći i ima 67 bodova. Iza njegovih leđa su Juventus sa 65, Roma sa 64 i Como sa 62 boda.