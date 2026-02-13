Talijani: Milan je odlučio što želi od Modrića, Hrvat je na redu...

Luka Modrić (40) pomiče granice. I u poznim igračkim godinama ne prestaje oduševljavati, a od ove je sezone član Milana. Klub sa San Sira započeo je s produljivanjem ugovora važnim igračima, a kod Modrića je situacija specifična.

Naime, njegov ugovor s Milanom istječe u ljeto 2026., ali uz mogućnost automatskog produljenja na još jednu sezonu. Milan je spreman aktivirati tu opciju, ali čeka na odluku Hrvata, piše La Gazzetta dello Sport.

Potpis na novi ugovor već je stavio golman Mike Maignan, a idući na redu je Fikayo Tomori. Milan je druga momčad Serie A s 50 bodova, osam manje od vodećeg Intera, ali uz utakmicu manje.

Modrić je odigrao 25 utakmica i zabio jedan gol, uz tri asistencije.