Obavijesti

Sport

Komentari 1
ODLUKA JE NA LUKI

Talijani: Milan je odlučio što želi od Modrića, Hrvat je na redu...

Piše Petar Božičević,
Čitanje članka: < 1 min
Talijani: Milan je odlučio što želi od Modrića, Hrvat je na redu...
3
Foto: Alessio Marini/IPA Sport / ipa-agency.net

Milan je druga momčad Serie A s 50 bodova, osam manje od vodećeg Intera, ali uz utakmicu manje. Modrić je odigrao 25 utakmica i zabio jedan gol, uz tri asistencije

Admiral

Luka Modrić (40) pomiče granice. I u poznim igračkim godinama ne prestaje oduševljavati, a od ove je sezone član Milana. Klub sa San Sira započeo je s produljivanjem ugovora važnim igračima, a kod Modrića je situacija specifična. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Kuhao za Modriće na novogodišnju noć 00:26
Kuhao za Modriće na novogodišnju noć | Video: 24sata/Instagram

Naime, njegov ugovor s Milanom istječe u ljeto 2026., ali uz mogućnost automatskog produljenja na još jednu sezonu. Milan je spreman aktivirati tu opciju, ali čeka na odluku Hrvata, piše La Gazzetta dello Sport.

CALCIO - Serie A - Bologna FC vs AC Milan
Foto: Massimiliano Carnabuci/IPA Sport / ipa-agency.net

Potpis na novi ugovor već je stavio golman Mike Maignan, a idući na redu je Fikayo Tomori. Milan je druga momčad Serie A s 50 bodova, osam manje od vodećeg Intera, ali uz utakmicu manje. 

Modrić je odigrao 25 utakmica i zabio jedan gol, uz tri asistencije. 

Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+

Sve što je bitno, na dohvat ruke
Skini aplikaciju za najbolje iskustvo portala. Čitaj, komentiraj i budi uvijek u toku s najnovijim vijestima.
Odaberi temu koju želiš pratiti Primaj sve nove vijesti o temi i budi u tijeku
Komentari 1
UŽIVO Transferi: Sterling otišao u Nizozemsku, Živković u BiH...
ZIMSKI PRIJELAZNI ROK

UŽIVO Transferi: Sterling otišao u Nizozemsku, Živković u BiH...

Nogometna sezona stigla je do blagdanske pauze, a u siječnju nas očekuje zimski prijelazni rok. Rok će u HNL-u trajati od 10. siječnja do 17. veljače
Uff! Hrvatska sa Španjolskom i Engleskom u skupini 'smrti'...
ČEŠKA IZ 4. POTA

Uff! Hrvatska sa Španjolskom i Engleskom u skupini 'smrti'...

Cjelokupna grupna faza (6 kola), odigrat će se u samo dva okupljanja. Prvi, iznimno zgusnuti termin na rasporedu je od 24. rujna do 6. listopada, kada će svaka reprezentacija odigrati čak četiri utakmice
FOTO Kraljica Torcide zavoljela je Livaju kad je imao 20, a ona 32 godine. Vječna mu je potpora
PREKRASNA IRIS

FOTO Kraljica Torcide zavoljela je Livaju kad je imao 20, a ona 32 godine. Vječna mu je potpora

Jedan od najpopularnijih igrača Hajduka Marko Livaja često je u središtu pozornosti, a ništa manje nije zamijećena ni njegova supruga Iris koja mu često šalje poruke podrške na društvenim mrežama

OSTALO

24sata logo

24sata © 2026