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Talijani ne odustaju od projekta Maksimira: 'Naći ćemo način da uvažimo očekivanja navijača...'

Piše Josip Tolić,
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Talijani ne odustaju od projekta Maksimira: 'Naći ćemo način da uvažimo očekivanja navijača...'
Foto: VG13 Architects
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Maksimirski stadion postao je prava farsa: javnost ruši talijanski dizajn, Boban i političari traže rješenje, a cijeli projekt visi o koncu

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Od objave dizajna novog stadiona u Maksimiru, koji je trebao biti svečan trenutak za sve sportske zaljubljenike u Zagrebu i okolici, ali i navijače hrvatske nogometne reprezentacije, izrodila se farsa kojoj se ne nazire kraj. Pobjedničkom rješenju talijanskog studija VG13 Architects javnost se žestoko usprotivila zbog otvorenog dizajna i činjenice da na njemu ne bi mogla uživati u komforu objekta koji se primarno gradi radi navijača, a ne ljepote arhitekture.

Još nije sasvim jasno što slijedi u projektu izgradnje novog stadiona, hoće li i koliko kasniti i po čijoj će se viziji graditi. Naime, traje rok u kojem drugi natjecatelji mogu podnijeti žalbu. Neki smatraju da talijanski arhitekti nisu zadovoljili uvjete natječaja jer su se tražile kohezivno spojene tribine, a žiri je odabrao jedini rad koji to ne ispunjava.

Sviđa li vam se dizajn novog Maksimira?

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Tim talijanskih arhitekata ranije je za 24sata poručio kako pažljivo motri reakcije javnosti i kako se veseli što će uskoro na prezentaciji moći odgovoriti na pitanja svih zainteresiranih. U međuvremenu su se Tommaso Fantini i Alberto Rossi oglasili i za RTL poručili kako prate situaciju u Hrvatskoj i reakcije javnosti, ali i da su uvjereni da će pronaći način da uvaže očekivanja navijača i pritom očuvaju temeljnu ideju projekta.

No pitanje je hoće li to nakon preinaka uopće biti isti projekt zbog kojega su pobijedili na natječaju. Ranije je predsjednik Dinama Zvonimir Boban rekao kako će se šupljine među tribinama djelomično zatvoriti, ali ne i u potpunosti, i kako je strujanje zraka dobro za travnjak.

Dinamo je u utorak otkazao najavljenu tribinu za članove na kojoj su Boban i predsjednik ocjenjivačkog suda Toma Plejić trebali objasniti koncept pobjedničkog rada. Premijer Andrej Plenković zatražio je poništenje natječaja, dok gradonačelnik Tomislav Tomašević ide s blažom retorikom kako se mora naći rješenje koje će pomiriti stav struke i korisnika stadiona. Kako god završilo, gotovo milijun eura nagrada za prvih pet nagrađenih projekata je otišlo u vjetar, a navijači nisu ništa bliže konačnom rješenju.

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