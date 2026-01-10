Obavijesti

Talijani o majstoriji Baturine: 'Čaroban potez'. 'Veličanstveno'

Piše Petar Božičević,
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Podsjetimo, Baturina je u Como stigao ljetos iz Dinama za 18 milijuna eura, uz mogućih još sedam milijuna kroz bonuse

Fantastičnom majstorijom i golčinom s 15-ak metara, Martin Baturina je spasio Como od poraza protiv Bologne. Završilo je 1-1, a talijanski mediji puni su hvale na račun hrvatskog veznjaka. 

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa...

Baturina i Fruk nakon Farskih Otoka 05:26
Baturina i Fruk nakon Farskih Otoka | Video: HNS

Gazzetta Dello Sport opisala je gol Baturine kao "remek-djelo", dok se TuttoMercato divi bivšem igraču Dinama s naslovom "Baturina, što si to učinio?". 

I ostali talijanski sportski mediji puni su pohvala pa tako Calciomercato opisuje gol kao "čaroban potez", a zanimljivo, Corriere dello Sport ističe da je "Baturina spasio Fabregasa". 

Serie A - Como v Bologna
Foto: ALESSANDRO GAROFALO/REUTERS

Football Italia opisala je gol kao "čaroban trenutak" i "veličanstven". 

Mogla bi ovo biti prekretnica za status Baturine u Comu. U dosadašnjem tijeku sezone nije bio prvotimac kod Cesca Fabregasa, ali španjolski trener u nekoliko je navrata isticao da računa na Hrvata. 

Podsjetimo, Baturina je u Como stigao ljetos iz Dinama za 18 milijuna eura, uz mogućih još sedam milijuna kroz bonuse. 

