Talijani o majstoriji Baturine: 'Čaroban potez'. 'Veličanstveno'
Fantastičnom majstorijom i golčinom s 15-ak metara, Martin Baturina je spasio Como od poraza protiv Bologne. Završilo je 1-1, a talijanski mediji puni su hvale na račun hrvatskog veznjaka.
Gazzetta Dello Sport opisala je gol Baturine kao "remek-djelo", dok se TuttoMercato divi bivšem igraču Dinama s naslovom "Baturina, što si to učinio?".
I ostali talijanski sportski mediji puni su pohvala pa tako Calciomercato opisuje gol kao "čaroban potez", a zanimljivo, Corriere dello Sport ističe da je "Baturina spasio Fabregasa".
Football Italia opisala je gol kao "čaroban trenutak" i "veličanstven".
Mogla bi ovo biti prekretnica za status Baturine u Comu. U dosadašnjem tijeku sezone nije bio prvotimac kod Cesca Fabregasa, ali španjolski trener u nekoliko je navrata isticao da računa na Hrvata.
Podsjetimo, Baturina je u Como stigao ljetos iz Dinama za 18 milijuna eura, uz mogućih još sedam milijuna kroz bonuse.
