Talijani o Sučiću: Ovakav nastup će i Bobana natjerati da razmisli

Petar Sučić prošlog je vikenda golom protiv Parme pokazao što može, no nakon nove pobjede Intera protiv Bologne (3-1) talijanski mediji bili su dosta kritični prema njemu. Hrvatski reprezentativac u 76. minuti nije uspio pogoditi gotovo praznu mrežu, što mu je donijelo oštre kritike.

Sve se događa samo dva tjedna nakon što je Zvonimir Boban za Sučića rekao da je jedan od najboljih središnjih veznih igrača na svijetu. Tada je upozorio i da nema smisla da hrvatski veznjak ostane u Interu ako se njegov status u momčadi ne promijeni. Bobanova izjava izazvala je veliku pozornost u Italiji, gdje su kritizirali i njega i milanski klub zbog načina na koji koristi Sučićeve kvalitete.

Foto: Alessandro Garofalo

Navijački portal FCInterNews smatra da Sučić mora biti konkretniji i konstantniji. Prema njihovoj analizi, njegova je zadaća kretanjem otvarati prostor za dodavanja dok Nicolò Barella i Piotr Zielinski traže loptu u noge, što je jedan od zahtjeva trenera Cristiana Chivua. Ipak, hrvatski veznjak dobre poteze prečesto izmjenjuje s razdobljima u kojima ga nema na terenu.

"Promašio je prazan gol, što će čak i Bobana natjerati na razmišljanje", zaključuje FCInterNews.

Ni Tuttomercatoweb nije imao razumijevanja za promašaj hrvatskog reprezentativca. Talijanski portal ističe da je riječ o gotovo nevjerojatnoj situaciji koja je morala utjecati na njegovu ocjenu.

"Takav promašaj jednostavno mora utjecati na njegovu ocjenu. Igrač poput njega ne smije s pet metara poslati loptu pokraj praktički praznog gola", navodi se u analizi.

Kritičan je bio i Eurosport, koji smatra da Sučić nije imao značajniju ulogu u utakmici.

"Petar Sučić nikako nije bio čovjek odluke", piše Eurosport, dodajući da je hrvatski nogometaš "odigrao utakmicu s minimalnim učinkom i promašio praktički čisti gol".