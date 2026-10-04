Gazzetta nije štedjela riječi o performansu Hrvatske nakon teškog 7-0 poraza od Engleske; Bellingham je briljirao, a Modrić, Baturina i Sučić ostali su u sjeni nemoćnosti 'vatrenih'
Talijani o 'vatrenima': Igrali su kao U-16 ekipa. Apsolutna i neugodna dominacija Engleza
Hrvatska je protiv Engleske doživjela najteži poraz u povijesti reprezentacije 7-0, a talijanska Gazzetta dello Sport u svojoj je analizi posebnu pozornost posvetila velikoj razlici između dviju reprezentacija. Talijanski list pritom je izdvojio nekoliko engleskih igrača, ali i probleme koji su se tijekom susreta pojavili u hrvatskoj momčadi.
POGLEDAJTE GALERIJU:
Posebno se istaknuo Jude Bellingham. Veznjak Real Madrida sudjelovao je kod čak četiri engleska pogotka, zabio je jedanput i upisao tri asistencije.
- Glavni protagonist bio je Jude Bellingham. Veznjak Reala odigrao je dominantnu utakmicu u obje faze igre, navodi Gazzetta.
Talijanski sportski dnevnik već je naslovom naglasio koliko je utakmica bila jednostrana. "To je Hrvatska, ali izgleda kao U-16 momčad... Razorna Engleska zabila joj je sedam", stoji u naslovu teksta.
U nastavku analize Gazzetta je opisala susret kao potpunu kontrolu engleske reprezentacije.
- Apsolutna dominacija. Potpuna. Neugodna. U Rijeci je Hrvatska - Engleska završila 7-0. Bila je to utakmica, ako je uopće možemo tako nazvati, u kojoj je Engleska pokazala da je s drugog planeta, piše Gazzetta, koja je nastup momčadi Thomasa Tuchela opisala kao izvedbu "na granici savršenstva".
Hrvatska je pritom imala problema u više segmenata igre. Talijani posebno ističu način na koji je hrvatska momčad pokušavala iznijeti loptu, nedostatak intenziteta te probleme u obrambenoj organizaciji.
- Fantastična utakmica Tuchelove reprezentacije, da, ali uz pomoć katastrofalne Hrvatske. Bila je to večer u kojoj domaćinima nije funkcioniralo ništa: stalne poteškoće u izlasku s loptom, premalo intenziteta i obrambena faza iz noćne more, piše talijanski list.
Gazzetta je posebnu pozornost posvetila i hrvatskom veznom redu. U svojoj analizi izdvojila je Luku Modrića, Martina Baturinu i Luku Sučića.
- Blijeda utakmica i za Modrića, koji je zamijenjen u drugom poluvremenu. Jako loši bili su i Baturina i Sučić, koje su engleski veznjaci potpuno nadjačali, navodi Gazzetta u analizi utakmice.
Slaven Bilić pokušao je promijeniti situaciju početkom drugog dijela s čak tri izmjene, no prema talijanskom listu ni taj potez nije donio promjenu odnosa snaga.
- Nije pomoglo. Englezi su nastavili gaziti i potpuno kontrolirati utakmicu, piše Gazzetta.
Igre na sreću mogu izazvati ovisnost. 18+