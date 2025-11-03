Govorilo se da je to klasičan izbor igrača na kraju karijere koji dolazi 'prezimiti' te da će stvarati taktičke probleme Milanu. Gospodin Modrić sa 40 godina praktički je najbolji veznjak lige, stoji u objavi Calciatori brutti
Talijani objavili statistiku: 'Svi se ispričajte gospodinu Modriću'
Milan je nakon dva remija napokon slavio i to je u derbiju na San Siru pala Roma s 1-0. Jedini gol zabio je Strahinja Pavlović u 39. minuti, a svoju magiju je opet pokazao i Luka Modrić. Uz Pavlovića je bio najbolje ocijenjeni igrač Milana na susretu, a ovom je pobjedom Milan došao na treće mjesto tablice. Talijanski mediji su se još jednom naklonili Modriću i njegovoj sezoni u Milanu.
Protiv Rome je kapetan hrvatske reprezentacije imao jednu kreiranu veliku priliku, dva ključna dodavanja, 38/44 točna dodavanja, dvije otklonjene te dvije otklonjene opasnosti. Popularna stranica na Instagramu, Calciatori brutti, koja ima oko 3,5 milijuna pratitelja, objavila je Modrićevu grafiku ove sezone koja pokazuje da u talijanskom prvenstvu ne postoji bolji veznjak.
"Najveći skeptici izrazili su sumnje oko Modrićeva dolaska u Serie A s 40 godina. Govorilo se da je to klasičan izbor igrača na kraju karijere koji dolazi 'prezimiti' te da će stvarati taktičke probleme Milanu. A eto sad. Gospodin Modrić sa 40 godina praktički je najbolji veznjak prvenstva, stup Milana i još uvijek svima pokazuje kako se igra nogomet. Ispričajte se Luki", stoji u opisu objave.
Corriere della Sera, poznate talijanske novine, dale su Modriću ocjenu 6.5 te opisale njegov nastup protiv Rome.
"Vrlo težak početak, Roma ga pritišće, a on jedva pronalazi pravu igru. Zatim smanjuje svoje pogreške i izlazi kao pobjednik, sa svojim uobičajenim majstorskim čitanjem igre", stoji u tekstu.
