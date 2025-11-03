Talijani objavili statistiku: 'Svi se ispričajte gospodinu Modriću'

Milan je nakon dva remija napokon slavio i to je u derbiju na San Siru pala Roma s 1-0. Jedini gol zabio je Strahinja Pavlović u 39. minuti, a svoju magiju je opet pokazao i Luka Modrić. Uz Pavlovića je bio najbolje ocijenjeni igrač Milana na susretu, a ovom je pobjedom Milan došao na treće mjesto tablice. Talijanski mediji su se još jednom naklonili Modriću i njegovoj sezoni u Milanu.

Foto: Daniele Mascolo/REUTERS

Protiv Rome je kapetan hrvatske reprezentacije imao jednu kreiranu veliku priliku, dva ključna dodavanja, 38/44 točna dodavanja, dvije otklonjene te dvije otklonjene opasnosti. Popularna stranica na Instagramu, Calciatori brutti, koja ima oko 3,5 milijuna pratitelja, objavila je Modrićevu grafiku ove sezone koja pokazuje da u talijanskom prvenstvu ne postoji bolji veznjak.

"Najveći skeptici izrazili su sumnje oko Modrićeva dolaska u Serie A s 40 godina. Govorilo se da je to klasičan izbor igrača na kraju karijere koji dolazi 'prezimiti' te da će stvarati taktičke probleme Milanu. A eto sad. Gospodin Modrić sa 40 godina praktički je najbolji veznjak prvenstva, stup Milana i još uvijek svima pokazuje kako se igra nogomet. Ispričajte se Luki", stoji u opisu objave.

Corriere della Sera, poznate talijanske novine, dale su Modriću ocjenu 6.5 te opisale njegov nastup protiv Rome.

"Vrlo težak početak, Roma ga pritišće, a on jedva pronalazi pravu igru. Zatim smanjuje svoje pogreške i izlazi kao pobjednik, sa svojim uobičajenim majstorskim čitanjem igre", stoji u tekstu.