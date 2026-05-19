Milan objavio fotku Modrića, Luka se vraća s crnom maskom
Milan je najavio povratak Luke Modrića na teren. Kapetan hrvatske reprezentacije i jedan od ključnih igrača talijanskog velikana oporavlja se od prijeloma jagodične kosti, koji je zadobio krajem travnja nakon sudara glavama s Manuelom Locatellijem u derbiju protiv Juventusa.
Modrić je zbog ozljede morao na operaciju lica, ali u Milanu su odmah poručili da će se oporaviti do kraja sezone te da njegov nastup na predstojećem Svjetskom prvenstvu nije upitan. Oporavak teče prema planu, a hrvatski veznjak već trenira s ostatkom momčadi. Milan je na društvenim mrežama objavio fotografije s treninga, a najviše pozornosti privukla je ona na kojoj Modrić nosi crnu zaštitnu masku. S njom će igrati u sljedećem razdoblju kako bi zaštitio ozlijeđeni dio lica i spriječio pogoršanje stanja.
Modrić je već u prošlom kolu protiv Genoe bio u zapisniku, ali ga trener Massimiliano Allegri nije uvodio u igru. Milan je tu utakmicu dobio 2-1 u gostima i tako prekinuo niz od tri utakmice bez pobjede. Time je dodatno učvrstio poziciju u borbi za Ligu prvaka, osobito nakon Juventusova poraza od Fiorentine 2-0.
Do kraja sezone Serie A ostalo je još jedno kolo. Milan u nedjelju od 20.45 na svojem stadionu igra protiv Cagliarija i nalazi se na korak od potvrde plasmana u Ligu prvaka. Trenutačno je treći sa 70 bodova, koliko ima i četvrta Roma, dok Como i Juventus zaostaju dva boda.
Ako bude potrebe, Modrić bi mogao zaigrati već protiv Cagliarija. No i ako ne nastupi u posljednjoj klupskoj utakmici sezone, njegov povratak dobra je vijest za hrvatsku reprezentaciju, koju ovoga ljeta očekuje Svjetsko prvenstvo. Vatreni natjecanje otvaraju 17. lipnja protiv Engleske.
