Talijani otkrili šokantnu vijest o Modriću! Evo o čemu je riječ

Nogometaši Milana pobijedili su Fiorentinu preokretom 2-1 u 7. kolu Serie A čime su ponovno izbili na vrh prvenstvene ljestvice. Nakon sedam kola jedina su momčad sa 16 bodova, Inter, Napoli i Roma imaju po 15.

Luka Modrić odigrao je još jednu sjajnu utakmicu, bio je siguran u obrani, ali danas ne suviše aktivan u napadu. Oduševio je nekim potezima poput klasnih proigravanja Saelemaekersa i Athekamea, imao je i udarac koji je završio u bloku, a u jednom trenutku drugog poluvremena cijeli San Siro mu je zapljeskao nakon požrtvovnog starta ispred Fazzinija.

Kao i obično, istrčavao je šprinteve u sudačkoj nadoknadni iako ima 40 godina na leđima, no jedan podatak zaista je iznenadio baš sve.

Talijanska Gazzetta dello Sport donijela je informaciju koju je prozvala senzacionalnom, što uistinu i jest s obzirom na sve. A ona glasi da je Luka Modrić u pobjedi protiv 'viole' učinio svoj prvi prekršaj u talijanskom prvenstvu!

Foto: Daniele Mascolo

Pomalo nevjerojatno jer je prije ove utakmice odigrao šest susreta i otprilike proveo 540 minuta na terenu.

- Čak i banalan prekršaj, kada je riječ o Modriću u posljednjih nekoliko tjedana, postaje vijest. Luka je tijekom prvih šest kola bio primjer i mladima i starima: igrao je vrhunski nogomet i nije napravio nijedan prekršaj. Ni jedan jedini, u otprilike 540 minuta igre. Za jednog veznog igrača, to je šokantno - piše Gazzetta.

Modrić je prekršaj učinio u 26. minuti. Neoprezno je otvorenim džonom išao na Fazzinija i imao sreće što je samo okrznuo kostobran suparnika. Nakon toga se dogodio sudar i sudac Marinelli zaustavio je igru bez javne opomene za hrvatskog kapetana.

Inače, Gosens je doveo Fiorentinu u prednost u 55. minuti da bi Rafa Leao dvama pogocima u 63. i 86. minuti iz penala donio pobjedu 'rossonerima'.