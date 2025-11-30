Talijani: 'Ovo je bila najlošija Modrićeva utakmica za Milan'

Luka Modrić (40) odigrao je 104 minute u pobjedi Milana protiv Lazija (1-0). Talijanski mediji nisu bili blagonakloni prema nastupu Hrvata nakon utakmice.

Calciomercato je Modriću dao ocjenu 6 uz opis:

"Vjerojatno Modrićeva najlošija utakmica otkako je u Milanu. Napravio je nekoliko pogrešaka u izgradnji napada, ali ih je ponosno i odgovorno pokušavao ispraviti. U drugom poluvremenu podigao je igru".

Mediaset je Modriću također dao ocjenu 6 uz napomenu da je u prvom poluvremenu izgubio nekoliko banalnih lopti, a u drugom je promijenio ritam i dirigirao orkestrom svojom uobičajenom klasom.

Corriere della Sera također je Modriću dao "šesticu", kao i Il Messaggero koji piše:

"Igra Milana, ili barem pokušaji "rossonera" da je razviju, oslanja se na Modrića. On se morao prilagoditi sporijem ritmu Allegrijeve momčadi, što mu je oduzelo brzinu i energičnost", pišu Talijani.

Milan je vodeća momčad Serie A s 28 bodova, jednim više od drugoplasirane Rome, koja ima i utakmicu manje.