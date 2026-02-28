Modrićeva mirovina ne dolazi u obzir, a Dinamo više nije opcija

Luka Modrić (40) u Milanu igra odlično, a to primjećuje i talijanska La Gazzetta dello Sport koja spominje kako trener 'rossonera' Massimiliano Allegri i uprava žele Modrića u ekipi i naredne sezone. Klub očekuje njegov odgovor o nastavku karijere prije početka Svjetskog prvenstva. Jedan je od najboljih igrača kluba i lige te ključan faktor u veznom redu Milana.

- Luka je već daleko nadmašio svoju minutažu u prošloj sezoni La Lige; s Real Madridom je odigrao 1820 minuta u ligi, a u ovoj sezoni Serie A odigrao je preko dvije tisuće minuta, točnije 2096. Prema statistikama lige, drugi je najuspješniji igrač u Serie A; do sad ima 634 kompletirana dodavanja u usporedbi s preko 800 kompletiranih dodavanja igrača Juventusa Locatellija, koji je dvanaest godina mlađi od njega, piše Gazzetta.

Talijanske dnevne novine pišu kako kapetan 'vatrenih' ima najveću prosječnu ocjenu u njihovoj bazi.

- Modrić također ima najviši prosjek ocjena Gazzette, isključujući Alissona Santosa i Donyella Malena, koji su u Italiju stigli tek u siječnju i imaju senzacionalan početak u Napoliju i Romi.

Foto: Daniele Mascolo

Njegov učinak na i van terena ključan je da se mlađi suigrači imaju na koga ugledati.

- Luka je uzor i izvan lige, gdje, bez arogancije, ali s velikom poniznošću sa sobom donosi svu auru bivšeg osvajača Zlatne lopte. Svi mu se dive; ne samo trener, već i osoblje, klub i, naravno, suigrači. Za momčad, Modrić je jednostavno "Maestro".

Njegove igre ne umanjuju vrijednost drugih suigrača koji uz njega mogu učiti i sjajno se slažu s hrvatskom legendom.

- Njegovo svjetlo ne zasjenjuje one koji igraju uz njega, i doista, ovo je ujedno i Milan od Rabiota, Leãa i samog Maignana. Također, Luka potiče mlađe igrače koji su se nadali početnoj postavi, ali moraju biti strpljivi. Ricci i Jashari su presretni što imaju priliku učiti od Maestra.

Foto: Daniele Mascolo

Uprava, trener i navijači žele Modrića gledati na San Siru i iduće sezone.

- Milan, s izvršnim direktorom Furlanijem i sportskim direktorom Tareom rado bi ga podržao ako odluči ostati još godinu dana. Njegova uloga bi neizbježno bila drugačija, ali jednako ključna: manje minuta, još više kvalitete i uobičajeno dirigiranje veznim redom. Navijači žele da ostane, kao i trener Massimiliano Allegri, koji bi mu i dalje povjerio "ključeve" veznog reda.

Spomenula je Gazzetta i njegov potencijalan povratak u Dinamo, ali urednici lista smatraju da do toga neće doći, već će ostati u Italiji.

- Ideja je da neće odgoditi svoju odluku do poslije Svjetskog prvenstva. To omogućuje klubu da se organizira prema njegovim željama. Šanse za još jednu sezonu s 'rossonerima' su velike. Svakako veće od ostalih opcija na stolu; umirovljenje u četrdesetoj godini nakon sezone kao zvijezda za svoj voljeni klub Milan; povratak u Hrvatsku na posljednju sezonu u Dinamo ili preseljenje u Saudijsku Arabiju, što bi ga učinilo još bogatijim. Međutim, jasno je da je za Modrića pravo bogatstvo blagostanje koje mu Milan jamči.