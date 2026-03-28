ZAMJENA ZA BRANDTA

Talijani pišu: Niko Kovač želi u Dortmundu hrvatsku zvijezdu!

Prema pisanjima talijanskog Tuttosporta, Niko Kovač želi dovesti Nikolu Vlašića u Borussiju Dortmund. 'Vatreni' blista u Torinu, a Kovač ga želi kao zamjenu za Juliana Brandta, legendu kluba sa zapada Njemačke

Trener Borussije Dortmund te bivši nogometaš i izbornik hrvatske reprezentacije Niko Kovač (54) želi u Njemačku dovesti kapetana Torina i 'vatrenog' Nikolu Vlašića (28). Hrvatski veznjak igra odlično ove sezone na sjeveru Italije; odigrao je 33 utakmice, zabio osam i asistirao pet golova. Transfermarkt njegovu vrijednost procjenjuje na devet milijuna eura, a s klubom ima ugovor do 2027. godine.

Talijanski Tuttosport piše da će doći u njemačkog prvoligaša kao zamjena za Juliana Brandta koji će napustiti Dortmund krajem sezone kad mu istekne ugovor. Hrvat je velika želja Kovača koji će napraviti sve u svojoj moći da na Signal Iduna Park dovede aktualnog 'vatrenog'. 

Vlašiću bi to bio šesti klub u karijeri; igrao je za Hajduk, CSKA Moskvu, Everton, West Ham i Torino. Za Hrvatsku je odigrao 61 utakmicu i zabio 10 golova, a nastupio je i na zadnjem dvoboju 'vatrenih' protiv Kolumbije te odigrao 61 minutu. 

Borussia je trenutačno druga u Bundesligi i ima devet bodova zaostatka za Bayernom sedam kola prije kraja prvenstva. Torino je u Serie A 14. na tablici s 33 boda u 30 kola, osam prije kraja sezone.

