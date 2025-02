Talijani pišu: Sučić ide u Milan navijati za buduće suigrače...

Hrvatski reprezentativac i igrač Dinama Petar Sučić krajem siječnja prešao je u Inter za 14 milijuna eura. To nije sve što će "modri" dobiti, jer će im uz fiksnu odštetu pripasti i bonusi te postotak od sljedeće prodaje. No, Sučić se neće odmah pridružiti milanskoj momčadi, već tek sljedeće sezone, a ovu će do kraja odraditi u modrom dresu.

POGLEDAJTE VIDEO:

Pokretanje videa... 00:52 Inter krenuo po Sučića! Stiže ponuda, Dinamu 15 mil. eura? | Video: 24sata/Video

Atmosferu na Giuseppe Meazzi ipak će osjetiti već u ponedjeljak. Talijanski nogometni insajder Nicolo Schira objavio je da će Sučić biti u Milanu na utakmici svojeg novog kluba i Fiorentine, koja se igra u ponedjeljak u 20.45 sati. To će biti prilika da se upozna s budućim suigračima i doživi navijače na domaćoj utakmici. Osim toga, Sučić je odmah obaviti i liječnički pregled.

"Petar Sučić sutra će biti u Milanu kako bi gledao utakmice između Intera i Fiorentine kako bi podržao buduće suigrače. Sučić će igrač Intera postati u lipanju. Ugovor ga veže do 2030. godine", napisao je Schiro.

Inter se nalazi u žestokoj borbi za obranu naslova. Trenutno je na drugoj poziciji s tri boda manje od prvoplasiranog Napolija Antonija Contea. Momčad Simonea Inzaghija upravo je u prošlom kolu izgubila od Fiorentine. Riječ je o ponovljenoj utakmici 14. kola, koja je prekinuta u 16. minuti kada je na teren kolabirao Edoardo Bove.

Dinamo, u međuvremenu, u utorak igra utakmicu osmine finala Hrvatskog nogometnog kupa u Bjelovaru, koja je također odgođena zbog obilne kiše koja je potopila teren na Gradskom stadionu u Bjelovaru. Na njoj Sučić ionako ne može nastupiti zbog ozljede. No, trener Fabio Cannavaro očekuje da se oporavi na vrijeme kako bi pomogao klubu u borbi za novi naslov prvaka.